مشكلة البصمة في غلاكسي إس10 تدفع البنوك لاتخاذ إجراء مضاد

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جبرت مشكلة قارئ البصمة في هواتف غلاكسي إس10 المصارف على تولي المسألة بنفسها لمنع إساءة استخدام تطبيقاتها المصرفية.

فمنذ أصبحت ماسحات البصمة شائعة في الهواتف الذكية، بدأت معظم المصارف دعم أسلوب تسجيل الدخول بالبصمة لتطبيقاتها المصرفية، لكن مشكلة ظهرت في بعض هواتف غلاكسي إس10 تتيح لأي شخص فك قفل الهاتف بمجرد وضع واقي شاشة عليها، والضغط على ماسح البصمة بالموجات فوق الصوتية المدمج بها.

والآن بدأت بعض المصارف -وفقا لتقارير مستخدمين على موقع ريديت للتواصل الاجتماعي- إزالة تطبيقاتها من هواتف غلاكسي إس10 أو حجب أسلوب التحقق من الهوية بالبصمة على تلك الهواتف.

ويبدو أن مصرفي “نات ويست” و”ناشين وايد بيلدينغ سوسيتي” في المملكة المتحدة اتخذا إجراء لمنع إساءة استغلال تسجيل الدخول بقارئ البصمة في هواتف غلاكسي إس10.

ففي حين أزال “نات ويست” تطبيقه المصرفي من متجر بلاي ستور على أجهزة غلاكسي إس10، فإن “ناشين وايد بيلدينغ سوسيتي” عطل إمكانية تسجيل الدخول بالبصمة.

ولا تتوقف عملية تقييد استخدام البصمة في غلاكسي إس10 على المملكة المتحدة، حيث قامت مصارف في دول أخرى بإجراءات مشابهة، لكن لم ترد تقارير بعد عما إذا كانت هناك مصارف أميركية اتبعت الإجراء ذاته.

يذكر أن سامسونغ وعدت بطرح تحديث أمني يعالج المشكلة خلال هذا الأسبوع، وفي الأثناء فإنه يستحسن إزالة عملية التصديق بالبصمة من تطبيقك المصرفي على هاتفك غلاكسي إس10 وإس10 بلس إلى أن تحل المشكلة.