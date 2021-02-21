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مشكلة "خطيرة" تواجه هواتف آيفون 12 وآبل ترفض التعليق

21 - فبراير - 2021
هواتف ايفون

هواتف ايفون

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كشفت مجلة “فوربس” الأميركية في تقرير لها ،عن مشكلة خطيرة قد تواجه هاتف “آيفون 12″، على الرغم من احتمالية تحقيق  مبيعات قياسية .

وأبلغ مستخدمون لآيفون 12 على مدار الشهور الماضية، أن بعض الموديلات كانت تضيء بلون أخضر، فيما رفضت شركة أبل المنتجة التعليق على الأمر لمدة طويلة.

واعترفت الشركة أخيرا بالأمر ضمن ملاحظات النسخة 14.5 من نظام تشغيل iOS.

وقالت أبل في الملاحظات، إنها تقلل من أهمية ما أسمته “التوهج الخافت الذي قد يظهر عند تخفيض درجة سطوع الشاشة أثناء وجود خلفيات سوداء”، وذلك بالرغم أن بعض المستخدمين قالوا إن التوهج الأخضر أحيانا يكون شديد.

وقالت أبل إن الإصدار الجديد من iOS يحتوي على تحسين لتقليل التوهج الأخضر، وبالفعل نجح الأمر مع بعض المستخدمين.

لكن مستخدمين آخرين، قالوا إن التحديث لم يغير كثيرا أو لم يبدل شيء على الإطلاق لشاشات هواتفهم.

وأضافت المجلة “أثبت الإصلاح فعاليته في الحالات المتوسطة، ولكن البعض الآخر تطلب شاشات جديدة (لإصلاحه)”.

ومع التسريبات التي كشفت بالفعل طرازات من هواتف “آيفون 13 برو”، يتوقع أن تطور الشركة شاشات الهواتف لحل هذه المشكلة مع الجيل القادم من الهواتف.

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