مشاكل تقنية كبرى تواجه مستخدمي تويتر

شكا مئات الآلاف من مستخدمي تطبيق تويتر مشاكل عدة واجهتهم منتصف ليل (الأربعاء 8-2-2023)، في واحدة من أكبر الأزمات التي تواجه التطبيق الأزرق منذ تولي الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قيادة الشركة.

ووصل للمستخدمين رسائل تبلغهم بتجاوزهم الحد اليومي لإرسال التغريدات، بينما أبلغ البعض بعدم إمكانية متابعة حسابات أخرى، وكذلك منع آخرون من إرسال أي رسائل خاصة عبر التطبيق.

وكان قرار ماسك بتسريح أكثر من ثلثي موظفي تويتر منذ توليه الشركة، في نوفمبر الماضي، قد أثار مخاوف بشأن عدم قدرة الموظفين على الحفاظ على تشغيل الموقع وحل المشكلات بنفس الكفاءة المعهودة سابقا.

وأكد موقع تويتر وجود عطل وقال حساب الموقع المتخصص بالدعم التقني في تغريدة: “تويتر لا يعمل بالشكل المتوقع بالنسبة لبعضكم. نعتذر عن التعطيل. نحن على علم بما يحصل ونعمل على إصلاحه”.

Twitter may not be working as expected for some of you. Sorry for the trouble. We're aware and working to get this fixed.

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 8, 2023