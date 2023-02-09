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مشاكل تقنية كبرى تواجه مستخدمي تويتر

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 9 - فبراير - 2023 3:49 صباحًا
شعار شركة تويتر

شعار شركة تويتر

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شكا مئات الآلاف من مستخدمي تطبيق تويتر مشاكل عدة واجهتهم منتصف ليل (الأربعاء 8-2-2023)، في واحدة من أكبر الأزمات التي تواجه التطبيق الأزرق منذ تولي الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قيادة الشركة.

ووصل للمستخدمين رسائل تبلغهم بتجاوزهم الحد اليومي لإرسال التغريدات، بينما أبلغ البعض بعدم إمكانية متابعة حسابات أخرى، وكذلك منع آخرون من إرسال أي رسائل خاصة عبر التطبيق.

وكان قرار ماسك بتسريح أكثر من ثلثي موظفي تويتر منذ توليه الشركة، في نوفمبر الماضي، قد أثار مخاوف بشأن عدم قدرة الموظفين على الحفاظ على تشغيل الموقع وحل المشكلات بنفس الكفاءة المعهودة سابقا.

وأكد موقع تويتر وجود عطل وقال حساب الموقع المتخصص بالدعم التقني في تغريدة: “تويتر لا يعمل بالشكل المتوقع بالنسبة لبعضكم. نعتذر عن التعطيل. نحن على علم بما يحصل ونعمل على إصلاحه”.

وتزامنت هذه الأزمة مع الإعلان عن خطوة طالما انتظرها الكثيرون، وهي إطلاق موقع تويتر ميزة جديدة تمكن أصحاب العلامة الزرقاء من كتابة تغريدات يصل عدد أحرفها إلى 4000 حرف، بحسب موقع “ذا فيرج”.

لكن “ذا فيرج” لاحظ بعض القيود التي وضعها تويتر لاستخدام هذه الميزة الجديدة وهي أنه إذا تجاوزت تغريدتك عدد الأحرف المسموح به حاليا في تويتر والبالغ 280 حرفا، فلا يمكنك حفظها كمسودة أو حتى جدولتها لنشرها في وقت لاحق.

عيب آخر وجده الموقع المتخصص بأخبار التكنولوجيا تشير إلى أن هذه الميزة تم إطلاقها سريعا بدون اتخاذ الوقت الكاف لتجربتها واختبارها وهو أنه بعد كتابة أكثر من 280 حرفا، يقوم التطبيق أحيانا بإخراجك إلى صفحة الويب.

 

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