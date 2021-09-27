مشكلة في هواتف "آيفون 13".. ما علاقة إنستغرام؟!

أبلغ عددا من المستخدمين عن ظهور مشكلة في هواتف “آيفون 13” الجديدة مرتبطة بتطبيق “إنستغرام”، وفق ما أفادت تقارير صحفية عالمية.

وأوضح موقع “تايمز نيوز ناو” أن تطبيق “إنستغرام” يتوقف عن العمل بصورة مفاجئة على هواتف “آيفون 13” ونظام تشغيل “آي أو إس 15”.

وأقرت إدارة “إنستغرام” بوجود خطأين مزعجين في التطبيق أحدهما يؤدي إلى نشر “القصص” دون صوت، بالإضافة إلى مشكلة أخرى مرتبطة بتخطيطات إنستغرام.

وأشارت إدارة إنستغرام إلى أنها ستطرح تحديثا جديدة لمعالجة الخطأين على هواتف “آيفون 13” ونظام تشغيل “آي أو إس 15”.

وكشفت شركة آبل مؤخرا عن أحدث أجهزتها الذكية الجديدة، وأبرزها هاتف آيفون 13 الذي ركزت العديد من التقارير التقنية عليه بشكل مفصل.

وفي الأسبوع الماضي، كشفت الشركة -التي يقودها تيم كوك- عن 4 أجهزة “آيفون” جديدة هي “آيفون 13 ميني” (iPhone 13 mini) و”آيفون 13″ (iPhone 13) و”آيفون 13 برو” (iPhone 13 pro) و”آيفون 13 برو ماكس” (iPhone 13 pro max)، إلى جانب “ساعة آبل” (Apple Watch) و”آيباد ميني” (iPad mini).

وظهرت تقارير حول هاتف “آبل” (Apple) الجديد “آيفون 13” (iPhone 13) عبر مواقع الإنترنت أمس الثلاثاء، ركز معظمها على تحديثات الأجزاء الداخلية للهاتف، بما في ذلك عمر البطارية الأطول.

وبشكل عام، كانت المراجعات إيجابية على أحدث هاتف ذكي من آبل، مع بعض الثناء على الكاميرات المحدثة، وشاشة العرض ذات معدل التحديث العالي، وقدرات التقاط الفيديو.