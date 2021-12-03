مشهد مذهل يجسد نيازك وهي تصطدم بالقمر

ترتطم النيازك بشكل دائم بالقمر وغالباً ما لا نستطيع رؤية ذلك على الأرض، ولكن ظهر فيديو يجسد كيف ستبدو هذه الأحداث الكونية على أرض الواقع.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: يُظهر مقطع فيديو تم مشاركته بواسطة Hazegrayart، وهي قناة على YouTube تصنع رسوماً متحركة حول كيفية عمل الصواريخ ، ما سيبدو عليه سطح القمر عندما يتعرض لارتطام من قبل الصخور الفضائية، لأنّ التقاطها باستخدام التلسكوبات أمر نادر الحدوث.

يظهر الفيديو أضواء صغيرة وهي تومض على سطح القمر لمدة ثلاث دقائق، والتي تمثل الكويكبات وهي تتحطم على سطحه، في حين يعطي الاصطدام تأثير مثل انفجار المفرقعات النارية.

تضرب أكثر من 6100 باوند من المواد النيزكية القمر يومياً، أي ما بعادل حوالي 100 ألف من الصخور الفردية. وإذا لم يكن للقمر أن يحجب صخور الفضاء، فإن الأرض كانت ستُضرب بدلاً من ذلك.

يبعد القمر حوالي 240 ألف ميل عن الأرض، حيث يضيء الضوء علينا في الليل، ويخلق حركات المد والجزر العالية والمنخفضة ويوفر للحيوانات الهجرة الطبيعية وأداة الملاحة.

ويبلغ عمره حوالي 4.53 مليار سنة، بينما يبلغ عمر الأرض حوالي 4.54 مليار سنة. على الرغم من أنّ العلماء ليسوا متأكدين تماماً من كيفية تشكيل القمر، إلا أنّ النظرية السائدة تشير إلى أنه تم إنشاؤه أثناء تصادم بين الأرض وكوكب أصغر، بحجم المريخ تقريباً.

لكنه يعمل كحاجز طبيعي لنا ضد صخور الفضاء.

يعترف الاتحاد الفلكي الدولي حالياً بـ 9,137 حفرة على سطح القمر، منها 1,675 تم تأريخها.

تسافر أبطأ الكويكبات 45 ألف ميل في الساعة، في حين أنّ الأسرع يسافر بسرعة أكثر من 160 ألف ميل في الساعة. في مثل هذه السرعات حتى تلك الصغيرة لديها طاقة لا تصدق، إنّ كويكب بوزن 10 باوند فقط يمكنه حفر حفرة بعمق أكثر من 30 قدماً وذلك عبر القاء 165 ألف رطلاً من التربة القمرية والصخور على المسارات البالستية فوق سطح القمر.

وأحياناً يكون العلماء قادرين على التقاط العروض الكونية. في عام 2013، أعلنت وكالة ناسا أنّ تلسكوباً قد التقط اللحظة التي اصطدم فيها نيزك يبلغ وزنه 88 رطلاً بالقمر.

وكان الأمر من أهمّ ما شهدته وكالة الفضاء الأمريكية منذ أن بدأت في مشاهدة التأثيرات على سطح القمر قبل ثماني سنوات.

وقال بيل كوك، من مكتب بيئة النيازك التابع لناسا في مركز مارشال لرحلات الفضاء في هانتسفيل، ألاباما، في بيان: “لقد انفجر في ومضة ما يقرب من 10 أضعاف ما شهدناه من قبل”.

وقالت ناسا أنّ الوميض كان مشرقاً لدرجة أنّ أي شخص ينظر إلى القمر في لحظة الاصطدام كان يمكن أن يراه بدون تلسكوب.

تشير دراسة نشرت هذا الشهر إلى وجود كويكب غامض بالقرب من الأرض بحجم عجلة فيريس يمكن أن يكون في الواقع جزءاً قديماً من قمرنا.

لا يعرف الكثير عن Kamo’oalewa، الذي تم اكتشافه قبل خمس سنوات فقط، لكنّ تحليل الضوء المنعكس من صخرة الفضاء التي يبلغ طولها 190 قدماً يشير إلى أنه مصنوع من نفس المادة مثل المعادن في الصخور القمرية من بعثات أبولو التابعة لناسا.

إنّ الكويكب هو واحد من عدد قليل من الأقمار الصناعية شبه المعروفة، وهي فئة فرعية من الكويكبات القريبة من الأرض التي تدور حول الشمس ولكنها تظل قريبة نسبياً من الأرض.