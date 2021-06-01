مصر تخطط لتصنيع قمر اصطناعي خلال 28 شهرا

تعتزم مصر إنتاج قمر اصطناعي خلال الأعوام القليلة القادمة، إذ كشفت وكالة الفضاء المصرية عن تصور متكامل وخطة عمل لتصنيع قمر اصطناعي مصري بنسبة مئة بالمئة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، لتفقد الوكالة، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.

الرئيس التنفيذي للوكالة، محمد القوصي، قال إن العمل جار لتصنيع القمر خلال 28 شهرا ليتم إطلاقه بعد ذلك، مضيفا أن المشروع يتضمن تصميم وتصنيع وإطلاق وتشغيل القمر لأغراض التصوير الطيفي.

يذكر أنه تم إنشاء الوكالة في مصر بموجب القانون رقم 3 لسنة 2018 كهيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية.

وتهدف الوكالة التي تتمتع الوكالة بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وإلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها. كما تهدف إلى امتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية، وتحقيق الأمن القومي.