مصر تقرر إصدار قواعد تنظيمية لمنصتي نتفليكس وديزني

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر إصدار قواعد تنظيمية وتراخيص لمنصات المحتوى الإلكتروني مثل نتفليكس وديزني، تفيد بضرورة الالتزام بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، والقيام بالإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع.

ونشر المجلس منشورًا عبرالصفحة الرسمية على فيسبوك وجاء فيه: “إلزام المنصات التلفزيونية بأعراف وقيم الدولة”، وقرر إصدار قواعد تنظيمية وتراخيص لمنصات المحتوى الإلكتروني.

وذكر المجلس، في بيان له، الأربعاء، أن التراخيص والقواعد التنظيمية تشمل التزام المنصات المشار إليها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، والقيام بالإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع.

وتابع بيان المجلس الأعلى للإعلام، أنَّ أعداد المشتركين بهذه المنصات في مصر شهدت زيادات كبيرة وغير مسبوقة، وأجمع المطالبون على أن “نتفليكس” تقوم ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول مجلس التعاون، والذي يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، وبناء عليه؛ تم التواصل مع المنصة لإزالة هذا المحتوى بما فيه المحتوى الموجه للأطفال والتأكيد على الالتزام بالأنظمة.

ومن المتوقع أن تتضاعف اشتراكات شركات البث التدفقي مثل نتفلكس في الدول العربية إلى أكثر من الضعف على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع بقاء نتفلكس في صدارة السوق في الشرق الأوسط.

ووفقًا لدراسة أجريت في 13 دولة عربية من قبل شركة الأبحاث الرقمية Digital TV Research التي تتخذ من لندن مقراً لها، فإن الاشتراكات المدفوعة في خدمات البث التدفقي في منطقة الشرق الأوسط من المتوقع أن ترتفع من 9.49 مليون عام 2021 إلى 21.5 مليون بحلول عام 2027.

وسط هذا النمو، قال كبير المحللين في الشركة سيمون موراي: “ستستمر نتفليكس في قيادة السوق، على الرغم من أن ديزني بلاس قدمت تحدياً قوياً منذ دخول السوق في حزيران/يونيو”.

وأضاف موراي: “نفترض أن نتفليكس وديزني بلاس سيضيفان مستويات مدعومة بالإعلانات الهجينة في منصة عربية عامة اعتباراً من عام 2024”.