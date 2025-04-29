مصنعان جديدان لهواتف آيفون في الهند يبدآن الإنتاج.. ماذا في التفاصيل؟

بدأت منشأة جديد لتصنيع هواتف آيفون في جنوب الهند الإنتاج وستبدأ أخرى إرسال الشحنات في مايو أيار في وقت تتطلع فيه أبل إلى تعزيز عمليات التصنيع خارج مركزها الرئيسي في الصين التي تأثرت بالرسوم الجمركية.

وتسعى أبل إلى التحول نحو الهند وجعلها قاعدة تصنيع بديلة للصين مع اشتعال الحرب التجارية بين واشنطن وبكين حيث تهدد الرسوم الجمركية الأمريكية التي تجاوزت 100 بالمئة بتعطيل سلاسل التوريد وتثير مخاوف من ارتفاع أسعار هواتف آيفون.

واستثنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأجهزة الإلكترونية المصنعة في الصين من الرسوم الجمركية، لكن واشنطن أشارت إلى احتمال فرض بعض الرسوم في الأسابيع المقبلة.

وأفاد مصدر بأن مصنعا جديدا لشركة تاتا إلكترونيكس في هوسور بولاية تاميل نادو جنوب الهند بدأ عملياته في الآونة الأخيرة لإنتاج طرازات آيفون القديمة على خط تجميع واحد.

وذكرت أربعة مصادر من بينها مسؤول حكومي أن مصنعا آخر بقيمة 2.6 مليار دولار تديره شركة فوكسكون التايوانية وهو قيد الإنشاء في بنجالورو بولاية كارناتاكا، سيبدأ عملياته بخط تجميع واحد في غضون أيام.

وأحجمت تاتا عن التعليق بينما لم ترد أبل وفوكسكون على طلبات للتعليق بعد.

وتقدر شركة كاونتربوينت للأبحاث أن الصين تمثل أكثر من 75 بالمئة من إنتاج آيفون عالميا، بينما تساهم الهند بنحو 18 بالمئة. وذكرت رويترز في وقت سابق أن شركة أبل تتخذ خطوات سريعة لنقل إنتاج معظم هواتف آيفون التي تباع في الولايات المتحدة إلى مصانعها في الهند بحلول نهاية 2026.