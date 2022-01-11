مصير غامض لهاتف آبل القابل للطي

تتواصل المنافسة في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، ولكن الأمر لازال غامضا بالنسبة لشركة آبل التي لا تزال في مرحلة اختبار هذا النوع من الأجهزة.

ووفق تسريبات لخبراء موثوقين، من ضمنهم Dylandkt، فإن أبل تعمل حاليا على اختبار نماذج أولية لهاتفها القابل للطي، غير أن الأمر سيستغرق سنوات لظهوره رسميا.

ويعود ذلك لمخاوف من جانب أبل بشأن ما إذا كانت الهواتف الذكية القابلة للطي ستستمر في الاحتفاظ بمكان في السوق أم لا.

وستعمل أبل على مراقبة الأسواق، وتتبع معدلات مبيعات الهواتف القابلة للطي المطروحة بالفعل من ماركات منافسة مثل سامسونج، قبل أن تطرح هاتفها رسميا

وفي عالم صناعة الهواتف الذكية القابلة للطي، حتى الآن تمتلك سامسونج أفضل هاتف من هذا النوع بالأسواق، وهو طراز Galaxy Z Flip3.

نظارات الواقع المعزز

في الوقت نفسه، تستمر الشائعات التي تتحدث عن موعد طرح أجهزة أبل الجديدة بالظهور، فيما يخص أحدث الإصدارات لعام 2022 الجاري.

وفي حال تحققت نبؤات الخبراء، فإن عام 2022 هو العام الذي ستقدم فيه شركة أبل أخيرًا نظارة الواقع المعزز الخاصة بها.

ووفق تقرير نشره موقع “ناين تو فايف ماك” المختص بأخبار منتجات أبل، فإن النظارة الجديدة التي ستطرح بمسمى AR / VR، قد تصل للأسواق بالربع الأخير من 2022.

على أن تبدأ عملية شحن النسخ المحجوزة من هذه النظارة المتطورة، بحلول الربع الأول من عام 2023.

وسبق أن ذكر الخبير التقني “مينج تشي كيو”، أن أبل كانت تتوقع تأخيرات في طرح هذه النظارة الجديدة، لعدة ازمات معروفة، تشمل الجائحة، والرقائق.

وعلى الرغم من أن تاريخ الإصدار الدقيق غير معروف، إلا أن التنبؤات تشير لنهاية عام 2022 وأن الطلبات ستبدأ في نوفمبر أو ديسمبر.

وفي تقارير أخرى، يتنبأ موقع “ناين تو فايف ماك” بأن سماعة الرأس المخصصة لنظارات أبل للواقع المعزز قد تصل بالتزامن مع وصول النظارات، والتكلفة الإجمالية لهم معا قد تصل لـ 3000 دولار.