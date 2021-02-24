مظلة "بيرسفيرانس"... رسالة سرية مشفّرة تشعل الإنترنت!

أكد علماء ناسا في مؤتمر صحفي أنه عندما نشرت “بيرسفيرانس” مظلتها أثناء هبوطها عبر الغلاف الجوي للمريخ في 18 فبراير، مضت رمزا سريا للخطوط الحمراء والبيضاء عبر السماء.

وحلل محققو الإنترنت الشيفرة بعد ست ساعات من معرفتهم بها.

وفي الواقع، توضح الخطوط التي تنطلق من مركز المظلة في شكل عشوائي على ما يبدو من الدوائر متحدة المركز، رسالة مكتوبة في رمز الكمبيوتر الثنائي، كما كشف آدم ستلتزنر، كبير مهندسي “بيرسفيرانس”، على “تويتر” بعد فك الشيفرة ليلة الاثنين. وكل سلسلة من الخطوط الحمراء والبيضاء تمثل حرفا واحدا؛ عند القراءة بترتيب اتجاه عقارب الساعة من الحلقة الداخلية للمظلة إلى الحلقة الخارجية، فإن الحروف المشفرة تهجئ هذه الرسالة: “تجرؤ على أشياء عظيمة”.

وإذا كان هذا يبدو مألوفا، فربما يرجع ذلك إلى كتابة الرسالة نفسها عبر جدار مقر مختبر الدفع النفاث (JPL) التابع لناسا في باسادينا، كاليفورنيا، وكان شعار المختبر لسنوات.

وتحتوي الحلقة الخارجية للمظلة أيضا على مجموعة من الإحداثيات: 34°11’58” N by 118°10’31” W – موقع المقر الرئيسي لمختبر الدفع النفاث في كاليفورنيا.

وفي المؤتمر الصحفي يوم الاثنين 22 فبراير، تحدى ألين تشين، مهندس النظم الرئيسي لدخول “بيرسفيرانس” وهبوطها، الجمهور للعثور على الرسالة السرية.

وقال تشين، وفقا لما أوردته “ذي فيرج”: “بالإضافة إلى تمكين العلوم المذهلة، نأمل أن تلهم جهود هندستنا الآخرين. وفي بعض الأحيان نترك رسائل في عملنا ليجدها الآخرون لهذا الغرض، لذلك ندعوكم جميعا لتجربتها وعرض عملكم”.

وأضاف تشين، أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الرموز والرسائل السرية المخبأة على متن “بيرسفيرانس”، ومعظمها “لن تُعرف أبدا – حتى من قبلي”، وذلك بحسب “لايف ساينس”.