الجمعة 7 محرم 1444 ﻫ - 5 أغسطس 2022 |
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معلومات مهمة تجهلها عن هاتف أوبو رينو

منذ ساعة واحدة
ايتخدام الهاتف الذكي- تعبيرية

ايتخدام الهاتف الذكي- تعبيرية

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كشفت شركة أوبو، عن مواصفات وسعر هاتفها Oppo Reno 8 Z 5G، ضمن سلسلة أوبو رينو التي تحظى باهتمام كبير في الأسواق العالمية.

يأتي هاتف أوبو رينو 8 زد، بذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت.
يتميز الهاتف Oppo Reno 8 Z 5G بذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

الهاتف الجديد من أوبو يأتي بماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

مواصفات كاميرا هاتف Oppo Reno8 Z 5G
الكاميرا الرئيسية لهاتف أوبو رينو 8 زد تصل دقتها إلى (64 ميجابيكسل).
يوجد بهاتف أوبو الجديد كاميرا دقتها 2 ميجابيكسل ماكرو.
يحتوي الهاتف Oppo Reno 8 Z 5G أيضا على مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل.
الكاميرا الأمامية لهاتف أوبو (السيلفي) تأتي بدقة 16 ميجابيكسل.
هاتف Oppo Reno8 Z 5G – موقع gsmarena

تصميم هاتف أوبو رينو 8 زد يشبه هواتف سلسلة Reno8 الأخرى.
تمتد جزيرة الكاميرا في الهاتف الجديد الآن إلى الإطار.
استخدمت Oppo مادة مختلفة في التصميم لأن Reno 8 Z أكثر سمكا وأثقل قليلاً من هاتف Reno 7 Z.

بطارية هاتف أوبو الجديد تأتي بسعة 4500 مللي أمبير.

الهاتف Oppo Reno 8 Z 5G مدعوم بشاحن قدرته 33 واط.

واجهة المستخدم في الهاتف الجديد ColorOS 12.1 استنادا إلى Android 12.

سعر هاتف أوبو Oppo Reno8 Z 5G
تبدأ الطلبات المسبقة للهاتف Oppo Reno 8 Z 5G اليوم الموافق 4 أغسطس/ أب 2022.
حجز الهاتف الجديد مستمر حتى 14 أغسطس/ أب الجاري.

الهاتف سيكون متاحا للبيع في دولة تايلاند بحسب الحدث الذي عقدته Oppo Thailand.

بعد إغلاق الحجز في 14 أغسطس / أب يبدأ البيع المفتوح للهاتف.
سعر هاتف أوبو يبلغ نحو 12990 بات تايلاندي ما يعادل نحو 360 دولارا أمريكيا أو 355 يورو.

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