مع ارتفاع درجات الحرارة.. 4 نصائح لتجنب تلف هاتفك

تجتاح العديد من دول العالم في هذه الأيام موجات حر غير مسبوقة، تؤثر على كل شيء تحت الشمس، بما في ذلك الأجهزة الذكية المعرضة للأشعة القوية على مدار اليوم.

ويقدم موقع “واشنطن بوست” ضمن هذا التقرير، مجموعة نصائح لحماية هاتفك الذكي من حرارة الشمس خلال موجة الحر الحارقة، كون هاتفك يتأثر أيضا بالحر كما تتأثر أنت به.

وفي الوقت الذي تمر به العديد من الدول بارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، ينصح الخبراء بإبعاد هاتفك الذكي عن أشعة الشمس المباشرة.

ابعد هاتفك عن الشمس

الأجهزة في العام يعرف عنها سريعة الامتصاص للحرارة، في الوقت الذي سيحاول به هاتفك رفع درجة سطوع الشاشة حتى تتمكن من الرؤية في ظل أشعة الشمس القوية، غير أن هذا النشاط سيزيد من الحرارة الذاتية من الهاتف، ليزيد من ضغط الحرارة عليه من الداخل والخارج.

لا تستخدم هاتفك طويلا

في درجات الحرارة المرتفعة، ينصح بترشيد استخدامك لهاتفك الذكي إلا في حالات الضرورة، كما قلت الهاتف الذكي سريع الامتصاص للحرارة.

لذا ينصح في حال درجات الحرارة المرتفعة، من الحكمة عدم استخدام هاتفك في نشاطات تزيد من درجة حرارته، مثل مشاهدة مقاطع فيديو طويلة، أو ممارسة ألعاب فيديو جيم.

الحقائب الحافظة للحرارة مدمرة

من الأخطاء التي يجب تجنبه للحفاظ على هاتفك في حالات ارتفاع درجات الحرارة، عدم وضعه داخل الحقائب الحافظة للحرارة، هذه الحقائب تزيد من ضغط الحرارة المرتفعة على هاتفك وتزيد من فرص تضرره من الحرارة المرتفعة.

وضعية الطاقة المنخفضة

من الحكمة أيضا في حالات ارتفاع درجات الحرارة استخدام هاتفك على وضعية موفرة للطاقة، هذه الوضعية ستقلل من فرص تعرض الهاتف لارتفاع ذاتي في الحرارة، وهذه الخاصية ترشد أيضا من استخدام الهاتف في مهام ترفع من درجة حرارته فهي على سبيل المثال في هواتف آيفون توقف تفعيل العمل بشبكة 5G.