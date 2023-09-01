مع انطلاقة ChatGPT.. مبيعات OpenAI تقترب من 1.35 مليار

تسير شركة OpenAI على الطريق الصحيح لتحقيق إيرادات سنوية بقيمة مليار دولار أميركي (1.35 مليار دولار أميركي) حيث تتبنى الشركات التكنولوجيا الكامنة وراء ChatGPT، وهو روبوت الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي أشعل موجة من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي (AI)، بحسب موقع Straits Times.

في وقت سابق، توقع صانع ChatGPT إيرادات بقيمة 200 مليون دولار أميركي لهذا العام.

وقال شخص مطلع على الأمر إن الشركة الناشئة المدعومة من مايكروسوفت تحقق إيرادات شهرية تبلغ حوالي 80 مليون دولار أميركي. ويقارن هذا بمبلغ 28 مليون دولار أميركي فقط في العام الماضي بأكمله.

ذكرت المعلومات لأول مرة عن إيرادات OpenAI، بما في ذلك أنها خسرت حوالي 540 مليون دولار أميركي في عام 2022 في تطوير GPT-4 وChatGPT. ولم يستجب ممثل الشركة الناشئة على الفور لطلبات التعليق خارج ساعات العمل العادية.

هذا وتعتبر OpenAI واحدة من العديد من الشركات التي تتصدر الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي يمكنها إنشاء محتوى بدءًا من مقاطع الفيديو وحتى الشعر من خلال عدد قليل من أوامر المستخدم البسيطة. منذ إطلاق الروبوت الخاص بها لأول مرة في نوفمبر، عملت OpenAI مع شركات بدءًا من الشركات الناشئة وحتى الشركات الكبرى لدمج التكنولوجيا في أعمالها ومنتجاتها.

وأطلقت هذا الشهر نسخة مؤسسية من ChatGPT مع ميزات إضافية وضمانات للخصوصية، وهو الجهد الأكثر أهمية الذي تبذله الشركة الناشئة حتى الآن لجذب مزيج واسع من عملاء الأعمال وزيادة الإيرادات من منتجها الأكثر شهرة.

فيما يعد إطلاق ChatGPT Enterprise بمثابة خطوة للأمام في خطط OpenAI لكسب المال من برنامج الدردشة الآلي الخاص بها في كل مكان، والذي يحظى بشعبية كبيرة ولكن تشغيله مكلف للغاية لأن نماذج الذكاء الاصطناعي القوية تتطلب الكثير من القوة الحاسوبية.

واتخذت الشركة الناشئة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو بالفعل خطوات نحو تحقيق إيرادات من ChatGPT، مثل بيع اشتراك متميز ومنح الشركات وصولاً مدفوع الأجر إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها، والتي يمكن للمطورين استخدامها لإضافة روبوت الدردشة إلى تطبيقات أخرى.