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مفاجأة غير متوقعة.. العثور على "مخلوق أكبر من الإنسان"

9 - أكتوبر - 2021

الشعب المرجانية في البحر الأحمر

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عثر فريق كان يحقق في حطام سفينة “بيلا”، التي غرقت في نوفمبر 2011 في البحر الأحمر ،على حبار عملاق، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

شرع فريق يضم علماء الأحياء البحرية وصحفيين وصناع الأفلام، عام 2020، في مهمة لاستكشاف أعماق البحر الأحمر، لكن المفاجأة هي “مخلوق ضخم أكبر من الإنسان”.

وذكر ماتي رودريغ، رئيس برنامج العلوم في فريق “OceanX”: “لن أنسى أبدا ما حدث.. بينما كنا نحقق في حطام السفينة، ظهر هذا المخلوق الضخم”.

وبعد أبحاث وتحقيقات، اكتشف الفريق، في سبتمبر 2021، أن المخلوق، الذي تم العثور عليه هو “الشكل العملاق” للحبار الطائر البنفسجي.

ويتوفر هذا الحبار العملاق النادر على زعانف قصيرة وعريضة، تشبه شكل رأس السهم. ويمكن أن يصل طوله في بعض الأحيان إلى 20 مترا.

يشار إلى أن آخر حبار عملاق تم اكتشافه كان في أكتوبر 2016، وكان طوله 9 أمتار.

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