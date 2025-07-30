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مقابل 3.8 مليار يورو.. "تاتا موتورز" الهندية توافق على شراء "إيفيكو" الإيطالية

منذ ساعة واحدة
تاتا موتورز الهندية

تاتا موتورز الهندية

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وافقت شركة تاتا موتورز الهندية على شراء شركة إيفيكو الإيطالية لصناعة الشاحنات والحافلات من خلال عرض نقدي بالكامل قيمته 3.8 مليار يورو (4.4 مليار دولار).

وقالت الشركان في بيان اليوم الأربعاء إن عملية الشراء لن تشمل أعمال إيفيكو الدفاعية، والتي وافقت المجموعة التي تسيطر عليها عائلة أنييلي الإيطالية، على بيعها إلى شركة ليوناردو الإيطالية المدعومة من الدولة الإيطالية في صفقة أخرى أُعلن عنها اليوم الأربعاء.

ووافقت إكسور، وهي شركة استثمارية تابعة لعائلة أنييلي، على تسليم حصتها المسيطرة البالغة 27 بالمئة في إيفيكو إلى تاتا.

وقالت تاتا وإيفيكو “سيجمع هذا العرض شركتين تتمتعان بمجموعتي منتجات وقدرات متكاملتين للغاية، دون أي تداخل يذكر في تأثيرهما الصناعية والجغرافية”.

وستتمتع المجموعة المدمجة بحضور عالمي قوي، بمبيعات تتجاوز 540 ألف وحدة سنويا وإيرادات تقارب 22 مليار يورو.

    المصدر :
  • رويترز

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