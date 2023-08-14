الأثنين 27 محرم 1445 ﻫ - 14 أغسطس 2023 |
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مقاومة للعرق والمطر.. سماعة رأس لاسلكية من "نويز"

منذ 41 دقيقة
سماعة رأس من Noise

سماعة رأس من Noise

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كشفت شركة “نويز” (Noise) سماعة الرأس Buds Venus الجديدة، التي تتمتع بحماية جيدة ضد المطر والعرق وفقا لفئة الحماية IPX5.

وأوضحت الشركة الهندية أن سماعة الرأس Buds Venus الجديدة مزودة بوظيفة عزل الضوضاء النشط (ANC)، والتي يمكنها عزل الضوضاء المحيطة بمعدل يصل إلى 30 ديسيبل.

وتتمتع السماعة الجديدة بمشغلات 10 ملم، فضلا عن دعم تقنية Bluetooth 5.3 ومعايير SBC و AAC.

وتتوافق سماعة الرأس Buds Venus اللاسلكية مع أجهزة Android و iOS.

ويبلغ وزن كل سماعة 5ر3 جرام، بينما يبلغ وزن علبة الشحن 40 جراما.

وتتيح سماعة الرأس Buds Venus الجديدة إمكانية إجراء المكالمات الهاتفية بفضل تجهيزها بأربعة ميكروفونات.

وتصل فترة تشغيل السماعات إلى 7 ساعات، وبالاشتراك مع علبة الشحن تصل فترة التشغيل إلى 40 ساعة بدون وظيفة ANC. وتستغرق عملية الشحن 5ر1 ساعة.

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