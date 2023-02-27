مقاوم للماء.. نوكيا تكشف عن هاتف C02 الجديد

كشفت شركة نوكيا هاتفها الذكي C02 الجديد، الذي ينتمي إلى فئة الموديلات الأساسية.

ووفق تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، فإن الشركة الفنلندية أوضحت أن هاتفها الذكي C02 الجديد يمتاز بشاشة LCD قياس 5.54 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 960 x 480 بيكسل.

وينبض بداخل الهاتف معالج رباعي النواة بسرعة 1.4 جيجاهرتز مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 2 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، مع إمكانية زيادتها إلى 256 جيجابايت بواسطة بطاقة microSD.

ويشتمل الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة وضوح 5 ميجابيكسل وكاميرا أمامية بدقة وضوح 2 ميجابيكسل، مع بطارية سعة 3000 مللي أمبير ساعة يتم شحنها عبر منفذ Micro-USB.

ويتمتع جسم الهاتف الذكي C02 الجديد بحماية جيدة ضد رذاذ الماء وفقا لفئة الحماية IP52.