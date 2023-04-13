مقترح لتحسين نظام تسخين الهيليوم لمركبات إطلاق الصواريخ

كشف علماء من جامعة “أومسك” التقنية الروسية، عن مقترح تحسين جهاز تسخين غاز الهيليوم البارد لتعزيز خزانات الوقود في مركبة الإطلاق، ما يسمح بالتخلي عن الخطوط الطويلة لإمدادات الهيليوم، ويزيد من سعة حمولة الجهاز.

قال علماء من جامعة أومسك، لوكالة “سبوتنيك” إن “نظام التعزيز يستخدم للحفاظ على الضغط في خزانات الوقود لمركبات الإطلاق عند استهلاك الوقود أثناء الرحلة وهو ضروري لضمان تشغيل محركات الصواريخ السائلة”.

في الأنظمة الحالية، يتم تسخين الهيليوم في المبدلات الحرارية الموجودة في المحرك الصاروخي السائل، يؤدي ذلك للحاجة إلى استخدام خطوط طويلة لتزويد الهيليوم من خزان المؤكسد إلى محرك الصاروخ السائل، وإمداد الهيليوم المسخن مرة أخرى إلى أعلى خزانات وقود الصاروخ لتعزيزها. ويبلغ طول الخطوط من 40 إلى 50 مترًا، ويبلغ وزنها الإجمالي نحو 85 كجم.

ويتيح الجهاز الذي تم تحسينه بواسطة علماء جامعة أومسك التخلي عن الطريقة السابقة.

أوضح فاليري تروشلياكوف، مدير مركز أبحاث علم البيئة الفضائية التابع لجامعة أومسك، أنه “يمكن استخدام النتائج التي تم الحصول عليها في مؤسسات صناعة الصواريخ والفضاء في روسيا لإنشاء نماذج متقدمة لتكنولوجيا الفضاء الصاروخية، كما أن بيع الصواريخ وتكنولوجيا الفضاء للمطورين الأجانب المهتمين أمر غير مستبعد”.

وفقًا للعالِم، فإن تطبيق النتائج التي تم الحصول عليها من الممكن استخدامها على المعدات المتطورة، على سبيل المثال، مركبات الإطلاق الروسية “أمور”، “أنغارا”، “إيركوت”، “إرتيش”، والتي ستسمح بحل مشكلة إعادة لاستخدامها مرة آخرى.

وحصل علماء جامعة أومسك على براءة الاختراع رقم “2788240”، وتم إجراء البحث في إطار المشروع الاستراتيجي لأومسك “الفضاء الآمن” لبرنامج الأولوية 2030.