مكاسب باهتة في سوق الكريبتو.. إيثريوم تخطف الأضواء من بيتكوين

ارتفعت أسعار العملات الرقمية المشفرة، الخميس، بنحو طفيف ، فيما تصدرت إيثريوم مكاسب اليوم.

وزادت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم لتصل إلى 1.03 تريليون دولار، وسط تداولات خلال آخر 24 ساعة بلغت 64.34 مليار دولار.

ويأتي ارتفاع السوق الضعيف وسط حالة من عدم اليقين في سوق العملات المشفرة وبعد تحذير نشره صندوق النقد الدولي (IMF) الأحد الماضي عن مشكلة العملات الرقمية، وعلى وجه التحديد ارتباطها بالبورصات الآسيوية.

سلط صندوق النقد الدولي الضوء على الترابط المتزايد بين العملات الرقمية والأسهم في منطقة آسيا، مما يعكس مخاوف الصندوق من أن العملة الرقمية يمكن أن تحفز حالة عدم الاستقرار المالي.

ويتماشى هذا المقال من صندوق النقد الدولي مع الموقف الرسمي للصندوق الذي غالبًا ما بدا معاديًا للعملات الرقمية، بما في ذلك في وقت سابق من هذا العام عندما كان على الأرجنتين أن توافق على “تثبيط” استخدام العملات الرقمية في مقابل قرض بقيمة 45 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وحسب “سي إن بي سي”، فإن العملات المشفرة تتحرك في الآونة الأخيرة على نطاق واسع بما يتماشى مع الأسهم الأمريكية، ولا سيما تتبع مؤشر ناسداك التكنولوجي.

سعر بيتكوين اليوم

ارتفع سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم الخميس، بنسبة 0.79% ليصل إلى 21,574.0 دولار.

وقفزت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شعبية في العالم إلى 412.60 مليار دولار.

ويأتي ذلك بعد فترة وجيزة من تجاوز أكبر عملة رقمية في العالم مستوى 25 ألف دولار لأول مرة منذ يونيو/ حزيران الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

ارتفع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 2.51% مسجلًا 1,680.83 دولار.

وتراجع سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 0.1% ليبلغ 297.5 دولار.

وارتفع سعر عملة الريبل XRP بنحو 1.63% ليسجل 0.3482 دولار.

وأضاف سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 0.75% إلى قيمته مسجلا 0.4613 دولار.

وصعد سعر بولكادوت Polkadot بنحو 1.06% ليصل إلى 7.62 دولار.

وزاد سعر دوجكوين DOGE بنحو 1.07% ليصل إلى مستويات 0.06831 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.