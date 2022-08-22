مكلارين تدخل سوق السيارات في الهند

أعلن صانع السيارات الرياضية البريطاني مكلارين اليوم الواقع في 22 آب 2022 دخوله إلى السوق الهندي، قائلا إن أول منافذه للتجزئة سيجري افتتاحه في مومباي في وقت لاحق هذا العام.

والهند سوق منخفضة التكلفة إلى حد كبير وحساسة للأسعار تشكل فيه النماذج الفاخرة ما يزيد قليلا على واحد بالمئة فقط من مجمل مبيعات سنوية تبلغ حوالي ثلاثة ملايين وحدة.

وقالت مكلارين إنها اختارت انفينيتي كارز لتكون شريكها الرئيسي للتجزئة في الهند وإن من المنتظر أن يفتتح منفذ مومباي في أكتوبر تشرين الأول.

وأفادت رويترز في مايو أيار بأن شركة تسلا الأمريكية جمدت خططا لبيع سياراتها الكهربائية في الهند وتخلت عن البحث عن قاعة للعرض بعد فشلها في تأمين ضرائب استيراد منخفضة.

وتهيمن ماروتي سوزوكي، التي تملك فيها سوزوكي موتور اليابانية حصة أغلبية، على قطاع المركبات الصغيرة في الهند وهي أكبر صانع للسيارات في البلاد.