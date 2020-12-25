استمع لاذاعتنا

“ملك المستنقع”… تمساح يعود إلى عصر ما قبل التاريخ

منذ ساعتين
آخر تحديث: 25 - ديسمبر - 2020 2:47 مساءً
تمساح

تمساح

A A A
طباعة المقال

اكتشف العلماء التمساح الضخم الذي يُطلق عليه لقب “ملك المستنقع” والذي أرهب المياه القديمة قبل بضعة ملايين من السنين، في كوينزلاند بأستراليا، منذ الثمانينيات، ولكنهم تمكنوا في الآونة الأخيرة فقط من الحصول على فكرة واضحة عن حجم هذا الوحش، بعد فحص الجمجمة المتحجرة التي يبلغ طولها نحو 65 سم.

ويطلق على النوع الجديد من زواحف ما قبل التاريخ، اسم Paludirex vincenti، والذي يعني في اللاتينية ملك المستنقعات فينسنت، نسبة إلى جامع الحفريات الراحل جيف فينسنت.

ووفقا للمؤلف الرئيسي للدراسة، جورجو ريستيفسكي، من جامعة كوينزلاند، فإن “ملك المستنقعات كان أحد التماسيح المخيفة”. ويبلغ قياس جمجمته المتحجرة حوالي 65 سم، لذلك قدر العلماء أن طول Paludirex vincenti كان لا يقل عن خمسة أمتار.

وأكبر تمساح اليوم هو تمساح المحيطين الهندي والهادئ Crocodylus porosus، الذي ينمو إلى نفس الحجم تقريبا. لكن ملك المستنقعات كان له جمجمة أعرض وأكثر سمكا. ويُعتقد أنه نظرا لرأسه الضخم، كان هذا الزاحف أحد أخطر الحيوانات المفترسة في أستراليا، وكان قادرا على صيد حتى الجرابيات العملاقة في عصور ما قبل التاريخ.

وأضاف ريستيفسكي: “الممرات المائية لمنطقة دارلينج داونز في كوينزلاند، كانت ذات يوم مكانا خطيرا للغاية بسبب ذلك”.

ولم يعرف بعد لماذا انقرضت هذه التماسيح الضخمة بينما وصل أقاربها إلى أيامنا هذه. ويعتقد العلماء أنهم ربما اختفوا نتيجة التنافس مع الأنواع الأخرى، أو بسبب التغيرات في المناخ، عندما جفت أنظمة النهر التي سكنوا فيها، وذلك بحسب “فوكس نيوز”.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    شعار فيسبوك
    فيسبوك تواصل معركتها ضد معلومات كورونا المضللة
    شركة أمازون
    أمازون تطلق وظيفة المكالمات الجماعية في الاتصالات
    تطبيق زووم
    لمنافسة غوغل ومايكروسوفت.. “زووم” تطور خدمة بريد إلكتروني

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كبتاغون-تعبيرية
    السلطات الإيطالية تضبط أطناناً من المخدرات تعود لـ”حزب الله” ونظام الأسد
    حقائق مثيرة حول فضيحة راهبات "شباير"
    حقائق “مخيفة” حول فضيحة راهبات “شباير” في ألمانيا…اعتداءات جنسية بحق الأطفال
    ابحاث داخل مختبر
    سلالة ثالثة لكورونا.. هذا ما عُرف عنها