مليار عملية تحميل في زمن قياسي.. ببجي تحقق رقماً قياسياً

تعتبر لعبة ببجي القتالية واحدة من أكثر الألعاب نجاحا على مستوى العالم، وقالت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة تنسنت، اليوم الخميس، إن تنزيل لعبتها ببجي على الهواتف المحمولة تجاوز المليار عملية خارج الصين.

وببجي موبيل وهي نسخة الهواتف المحمولة من لعبة بلير آن نونز باتلجراوندز التي تقاتل فيها مجموعة من اللاعبين بعضهم البعض حتى يبقى مقاتل واحد على قيد الحياة، وتحظى بشعبية كبيرة منذ إطلاق ما يسمى بنمط ألعاب المعركة الملكية قبل ثلاث سنوات.

وتضع أحدث بيانات التنزيل اللعبة بعد سبواي سيرفرز لشركة كيلو جيمز وكاندي كراش ساجا من إنتاج كينج ديجيتال إنترتينمنت، وكلاهما من الألعاب التي يسهل لعبها نسبيا وتجذب جمهورا عريضا وفقا لشركة سينسور تاور لتحليلات البيانات.

وصدرت اللعبة في 23 مارس/آذار 2017 على أجهزة الكمبيوتر و”الإكسبوكس”، كما وصلت إلى أوج انتشارها عام 2018 عندما احتلت أجهزة الموبايل.

وتقوم اللعبة على قاعدة “البقاء للأقوى”، إذ تبدأ بـ100 لاعب لتنتهي بفوز لاعب أو فريق واحد.

ومن أسباب شهرة “ببجي” أنها مجانية تجمع لاعبين من مختلف دول العالم بساحة قتال، وتتيح لهم مجانية التحدّث لوقت غير محدد.