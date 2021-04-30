مليار مستخدم في سوق فيسبوك الآن!

بدأ دفع شركة فيسبوك نحو ميزات التجارة الإلكترونية يؤتي ثماره، حيث أصبح لدى سوق فيسبوك مليار مستخدم.

وكشفت الشركة عن وجود أكثر من مليون متجر ضمن سوق فيسبوك، مع أكثر من 250 مليون مستخدم يتفاعلون مع المتاجر كل شهر.

وأعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 26.17 مليار دولار للربع، بزيادة 48 في المئة مقارنة بالعام السابق.

ونما صافي دخل فيسبوك بنسبة 94 في المئة ليصل إلى 9.5 مليارات دولار، من 4.9 مليارات دولار في العام السابق.

وعزت فيسبوك الزيادة الكبيرة في الإيرادات إلى زيادة بنسبة 30 في المئة على أساس سنوي في متوسط ​​سعر الإعلان وزيادة بنسبة 12 في المئة في عدد الإعلانات المقدمة.

وارتفعت عائدات إعلانات فيسبوك بأكثر من 45 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، حيث وصلت إلى 25.4 مليار دولار – أو نحو سبعة أضعاف ما تحققه منصة تويتر في عام كامل.

وتعتقد فيسبوك أن إيرادات الإعلانات تستمر في النمو خلال بقية عام 2020، لكنها ترى تباطؤًا قادمًا في النصف الثاني من العام.

وأشار زوكربيرج إلى أن التجارة الإلكترونية أصبحت أكثر أهمية خلال جائحة فيروس كورونا، كما إنها سمحت للشركة بالعثور على طرق جديدة لكسب المال من خدماتها.

وقال: إن الشركة تسمح لأصحاب الأعمال بشراء إعلانات فيسبوك التي تفتح مباشرة في واتساب من تطبيق WhatsApp Business، وتخطط إنستاجرام للسماح للمؤثرين بإطلاق متاجرهم الخاصة عبر التطبيق.

وأضاف زوكربيرج: نحن نستثمر في بناء مستقبل التجارة، وما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه لإنشاء منصة تجارية كاملة الميزات عبر خدماتنا.

وتجدر الإشارة إلى أن عائدات فيسبوك الأخرى نمت بنسبة 146 في المئة لتصل إلى 732 مليون دولار، وتمثل هذه الفئة مبيعات أجهزة فيسبوك، بما في ذلك أجهزة Oculus و Portal.

وتعمل الشركة على إدخال تحسينات بشأن تقنية الإعلان الخاصة بها التي من شأنها أن تسمح باستهداف إعلاني أفضل حتى مع الوصول إلى بيانات أقل.

ووصفت هذه التحسينات بأنها إعادة بناء لتقنية الشركة، وذلك بهدف الحفاظ على الأداء وتحسينه على المدى الطويل.

عدد المستخدمين:

مستخدمو فيسبوك النشطون يوميًا: 1.88 مليار، بزيادة قدرها 8 في المئة على أساس سنوي.

مستخدمو فيسبوك النشطون شهريًا: 2.85 مليار، بزيادة قدرها 10 في المئة على أساس سنوي.

مستخدمو مجموعة تطبيقات فيسبوك النشطون يوميًا: 2.72 مليار، بزيادة قدرها 15 في المئة على أساس سنوي.

مستخدمو مجموعة تطبيقات فيسبوك النشطون شهريًا: 3.45 مليارات، بزيادة قدرها 15 في المئة على أساس سنوي.