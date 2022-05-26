مليون طرد سنويا.."وول مارت" تعتزم استخدام طائرات مسيرة لتوصيل الطلبات

تعتزم شركة ”وول مارت“ التجارية توسيع عملية توصيل المشتريات إلى 34 منطقة في 6 ولايات أمريكية باستخدام طائرات دون طيار، بالتعاون مع شركة ”درون أب“، وذلك لتجاوز جملة من المعوقات التنظيمية لعمليات التوصيل.

ومن المقرر أن يكلف توصيل الطلب 3.99 دولار أمريكي، ويمكن أن يصل وزن المشتريات إلى نحو 4.5 كلغ.

وأشارت الشركة إلى أن ”الشبكة الجديدة الموسعة يمكن أن تغطي نحو 4 ملايين منزل، بمعدل توصيل مليون طرد عبر الجو خلال العام“.

ولكن تحقيق هدف الشركة يبقى مرهونا بتعديلات القانون الأمريكي، والذي يتطلب أن تبقى المروحية الصغيرة في مجال رؤية مشغلها طيلة الوقت.

وتخطط شركة ”وولمارت“ التجارية لتغطية ولايات ”آركنساس وأريزونا وفلوريدا وتكساس ويوتاه وفيرجينيا“ الأمريكية، عبر توصيل المنتجات المنزلية في فترة لا تتجاوز نصف ساعة، والعمل بين الساعة الثامنة صباحا والثامنة مساء.

وقال المدير التنفيذي للابتكار والأتمتة في شركة ”وول مارت“، ديفيد غوغينا ”في حين ظننا في البداية أن الزبائن سيستخدمون الخدمة الجديدة من أجل شراء العناصر الضرورية، فإنها أصبحت تستخدم من أجل زيادة الراحة، مثل: توصيل وجبة ليلية، إذ إن وجبة الهامبرغر هي السلعة الأكثر مبيعا في إحدى محطاتنا“، وفقا لموقع ”تك إكسبلور“.

ولكن يبقى الطريق طويلا قبل أن يصبح التوصيل بواسطة ”الطائرات دون طيار“ شائعا، إذ إن القوانين تمنع استخدام الخدمة بشدة، وتشكل كل خدمات التوصيل الحالية تجارب مقيدة ببروتوكولات أمان صارمة.

ولم تصدر إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية قواعد تسمح ”للطائرات دون طيار“ بالطيران أبعد من مجال نظر المشغل البشري على الأرض.

ولا تزال إدارة شركة ”وول مارت“ تعمل على تطوير بنية لتنظيم عمل نظام النقل الجوي الجديد، إلى جانب مشكلات أخرى منها ما يتعلق بقلق المجتمع حيال الضجيج الصادر عن المروحيات العاملة.

ومن المقرر أن تستخدم شركة ”درون أب“ المحطات في متاجر وصالات شركة ”وولمارت“ من أجل تقديم خدمات للقطاعين الحكومي والخاص؛ على غرار مراقبة موقع العمل من قبل صاحب المبنى، فضلا عن مجالات التأمين والاستثمارات العقارية، إلى جانب خدمات الاستجابة الطارئة؛ ما يسمح بتقليل تكاليف النقل وجمع بيانات إضافية عن الطيران.