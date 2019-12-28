تكنولوجيا وعلوم

مليون كائن حي مهددة بخطر الانقراض مع نهاية 2019

قال البنك الدولي إن التنوع الحيوي “يتناقص بمعدل أسرع من أي وقت مضى في تاريخ البشرية، وتقول دراسة التقييم الشامل للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية إن هناك نحو مليون من الأنواع من إجمالي يُقدَّر بنحو 8 ملايين تواجه خطر الانقراض”.

وبحسب أرقام البنك، فإن الكثير منها معرض للانقراض في غضون بضعة عقود فيما يزيد معدل الانقراض آلاف المرات عن ما كان عليه خلال العشرة ملايين سنة الماضية.

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وعن أسباب ومهددات الانقراض، قالت نشرة البنك الدولي لحصيلة عام 2019 إن أبرزها:  التغيرات في استخدام الأراضي والبحار، والاستغلال المباشر للكائنات، وتغير المناخ، والتلوث، والأنواع الغريبة الغازية.

 

المصدر عربي 21
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