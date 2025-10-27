الأثنين 5 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 27 أكتوبر 2025 |
ممتلكات البحرين وساندبوكس إيه.كيو تتعاونان لتطوير أدوية بالذكاء الاصطناعي

منذ 6 دقائق
الذكاء الاصطناعي والطب

أعلنت شركة ساندبوكس إيه.كيو الأمريكية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم، اليوم الاثنين، عن توقيع شراكة مع صندوق الثروة السيادي البحريني، ممتلكات البحرين القابضة، بهدف تسريع تطوير الأدوية وإنشاء أصول تكنولوجيا حيوية بقيمة مليار دولار.

وأوضحت الشركتان أن الاتفاقية، التي أُعلنت على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، تمنح البحرين ترخيصاً للنماذج الكمية الكبيرة التي طورتها ساندبوكس إيه.كيو والمدربة على الفيزياء والكيمياء والتكنولوجيا الحيوية، بهدف دعم البحث العلمي وتطوير علاجات مبتكرة.

وأشار جاك حيداري، الرئيس التنفيذي لشركة ساندبوكس إيه.كيو، إلى أن الشراكة ستمكّن البحرين من تأسيس ملكية فكرية في مجال التكنولوجيا الحيوية، مع التركيز على الأمراض المنتشرة في المنطقة مثل السكري وبعض الاضطرابات الوراثية. وأضاف أن الاتفاقية ستستفيد من البيانات الصحية الرقمية وبنية المستشفيات في البحرين، مع بدء التجارب السريرية محلياً وإمكانية إجراء دراسات متعددة المواقع.

وأكدت الشركة أن هناك اهتماماً من دول خليجية أخرى لإبرام شراكات مماثلة، فيما كانت ساندبوكس إيه.كيو قد وقعت في يناير الماضي اتفاقية مع أرامكو السعودية لاستخدام نماذجها لتعزيز قيمة منتجاتها.

    المصدر :
  • رويترز

