مميزات رائعة.. تعرف على هاتف Vivo Y02s الجديد

أعلنت شركة فيفو “Vivio” عن إطلاقها هاتفها المتميز Vivo Y02s برقاقة معالج Helio P35، وقدرة بطارية 5000 mAh، وهو أحد إصدارات الشركة منخفضة التكلفة بسعر يبدأ من 132 دولار.

يتميز هاتف Vivo Y02s بحجم شاشة 6.51 إنش، بجودة عرضHD+ أو بدقة 1600 في 720 بيكسل، بمعدل تحديث 60Hz، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.

كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Helio P35 ويأتي بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في microSD.

وفي الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Vivo Y02s بمستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل مع فلاش LED، ويتميز الهاتف بأبعاد 163.95 في 75.55 في 8.19مم، ووزن 182 جرام، ويتميز الغطاء الخلفي للهاتف بتصميم يحاكي الزجاج حيث يقاوم الخدش وبصمات الأصابع.

كما يدعم Vivo Y02s بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بشاحن 10W، مع منفذ USB C، ودعم الإتصال بشبكات Wi-Fi، والبلوتوث 5.0، ويضم منفذ USB C، ويدعم اثنان من شرائح SIM وشبكات 4G، كما يضم منفذ 3.5 مم للسماعات.

أيضاً ينطلق بنظام تشغيل Android 12 وواجهة Funtouch OS.ويتوفر الهاتف باثنان من الإختيارات في الألوان كما يأتي هاتف Vivo Y02s للأسواق بسعر 132 دولار.