مميزات قد تعجبك.. تعرف على الواتساب الذهبي

واتساب الذهبي الجديد الاصدار يحمل معه الكثير من التحسينات والاضافات والتطويرات التي من شأنها ان نجد صعوبة في التخلي عن هذا التطبيق لما يقدمه ومنذ زمن من مزايا تغيب عن الاصدار الرسمي.

لكن يجدر بنا الاشارة الى ان هذه النوعية من التطبيقات المعدلة عن الاصل يتم استخدامها بحذر وعليك حذف التطبيق والعودة للأصل متى قرأت هنا او هناك ان الواتساب الرسمي يشن حملة بحظر مستخدمي هذه الاصدارات المعدلة رغم ان واتساب الذهبي يدعم ميزة الحماية من اي حظر.

مزايا التحديث الجديد من واتساب الذهبي الاصدار V12:

سيصلك اشعار كلما قام احد الاصدقاء بتغيير صورته الشخصية.

اضافة ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء.

ميزة الرسائل الجماعية للمجموعات.

يمكنك معاينه ملصقات الواتس الذهبي قبل أرسالها.

خيار جديد لتنظيف جميع الملفات غير المفيدة.

يمكنك تحويل الرسائل الى اكثر من 250 شخص دفعة واحدة.

اضافة مؤثرات على واجهة الواتساب الرئيسة.

مؤثرات التمرير للاسفل والاعلى.

تطوير تصميم الزر العائم في شاشة الدردشة كما يمكن اخفاء الزر كليا.

اعادة اضافة الترجمة داخل المحادثة مباشر.

تغيير صوتك الى اصوات اخرى.

ميزة جديدة لاشعارك بهوية من شاهد حالتك.

يمكنك رفع الحالة وتقطيعها تلقائيا.

اضافة خيار تنظيف بيانات واتس اب بالكامل.

التحكم بتغيير شكل الستوري.

حماية المحادثات باستخدام البصمة.