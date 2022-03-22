الثلاثاء 19 شعبان 1443 ﻫ - 22 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مميزات قد تعجبك.. تعرف على الواتساب الذهبي

منذ ساعة واحدة
واتساب ذهبي

واتساب ذهبي

A A A
طباعة المقال

واتساب الذهبي الجديد الاصدار يحمل معه الكثير من التحسينات والاضافات والتطويرات التي من شأنها ان نجد صعوبة في التخلي عن هذا التطبيق لما يقدمه ومنذ زمن من مزايا تغيب عن الاصدار الرسمي.

لكن يجدر بنا الاشارة الى ان هذه النوعية من التطبيقات المعدلة عن الاصل يتم استخدامها بحذر وعليك حذف التطبيق والعودة للأصل متى قرأت هنا او هناك ان الواتساب الرسمي يشن حملة بحظر مستخدمي هذه الاصدارات المعدلة رغم ان واتساب الذهبي يدعم ميزة الحماية من اي حظر.

مزايا التحديث الجديد من واتساب الذهبي الاصدار V12:

سيصلك اشعار كلما قام احد الاصدقاء بتغيير صورته الشخصية.
اضافة ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء.
ميزة الرسائل الجماعية للمجموعات.
يمكنك معاينه ملصقات الواتس الذهبي قبل أرسالها.
خيار جديد لتنظيف جميع الملفات غير المفيدة.
يمكنك تحويل الرسائل الى اكثر من 250 شخص دفعة واحدة.
اضافة مؤثرات على واجهة الواتساب الرئيسة.

مؤثرات التمرير للاسفل والاعلى.
تطوير تصميم الزر العائم في شاشة الدردشة كما يمكن اخفاء الزر كليا.
اعادة اضافة الترجمة داخل المحادثة مباشر.
تغيير صوتك الى اصوات اخرى.
ميزة جديدة لاشعارك بهوية من شاهد حالتك.
يمكنك رفع الحالة وتقطيعها تلقائيا.
اضافة خيار تنظيف بيانات واتس اب بالكامل.
التحكم بتغيير شكل الستوري.
حماية المحادثات باستخدام البصمة.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    طماطم أورجوانية
    طماطم أرجوانية.. تعرف إلى هذه الفاكهة الجديدة
    مازيراتي الجديدة
    “نسخة كهربائية”.. مازيراتي تكشف عن “جريكالي” الجديدة (فيديو)
    مشكلة في البطاريات.. “أبل” تعترف وتعرض المساعدة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تزامناً مع إضراب المصارف.. الدولار الأسود يحلّق
    الدولار
    ارتفاع “جنوني” لدولار السوق السوداء!
    مطار بيروت الدولي
    تعميم جديد بشأن المسافرين القادمين إلى لبنان.. ماذا جاء فيه؟