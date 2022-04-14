مميزات هاتف “iQoo Neo 6” للفئة المتوسطة

أطلقت شركة ”iQoo“ الصينية لصناعة الهواتف الذكية، هاتفها الجديد ”Neo 6″، رسميا اليوم الأربعاء في الصين، والذي يندرج تحت الفئة المتوسطة التي تجتذب الشباب في المقام الأول، وتقدم قيمة حقيقية من المواصفات والإعدادات مقابل سعر مقبول.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع ”E4 AMOLED“ عالية الدقة مقاس 6.62 بوصة (1080 × 2400 بكسل) بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وذروة سطوع 1300 شمعة في المتر المربع.

وتستحوذ الشاشة على 91.4% من جسم الهاتف، وتدعم معمارية ”HDR10+“، وخاصية التعتيم المستمر لتوفير الطاقة.

ويعمل هاتف ”iQoo Neo 6“ – ثنائي شرائح الاتصال (Nano) – على نظام تشغيل ”Android 12“ مباشرة من العلبة مع واجهة الشركة التقليدية ”OriginOS Ocean“.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة المعالج الأقوى في العالم الآن، والذي يأتي ثماني النواة من نوع ”Snapdragon 8 Gen 1″، إلى جانب ما يصل إلى 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بمعمار ”LPDDR5“.

ويتمتع هاتف ”iQoo Neo 6“ بما يصل إلى 256 غيغابايت من سعة التخزين الداخلية من نوع ”UFS 3.1“.

وتشمل خيارات الاتصال بالهاتف دعم شبكات الجيل الخامس (5G) والجيل الرابع (4G أو LTE) و“Wi-Fi 6″ و“Bluetooth v5.2″ و“GPS / A-GPS“ و“NFC“، ومنفذ ”USB“ من النوع ”C“.

وتتضمن المستشعرات مقياس التسارع ومستشعر الإضاءة المحيطة والجيروسكوب ومقياس المغناطيسية ومستشعر القرب. ويشتمل الهاتف أيضا على مستشعر بصمة الأصابع مدمج بالشاشة.

ويتضمن الهاتف أيضا، شريحة عرض مخصصة يُزعم أنها تساعد في تحسين معالجة الرسومات لدعم المستخدمين أثناء تشغيل ألعاب ثقيلة.

وقدمت الشركة الصينية أيضا، خاصية جديدة لتحسين أداء الهاتف، وهي ”iQoo Extreme Wind Cooling Back Clip Pro“ للمساعدة في الحفاظ على درجة حرارة الهاتف أثناء تشغيل الألعاب الثقيلة عند توصيل الهاتف بالشاحن.

ويحتوي هاتف ”iQoo Neo 6“ على بطارية ثنائية الخلايا تبلغ سعتها 4700 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السريع بقوة 80 وات. وإلى جانب ذلك، يزن الهاتف حوالي 193.95 غراما (بدرجات اللون البرتقالي والأزرق مع جلد الليسيه الكلاسيكي على ظهره)، أو 197.23 غراما (الخيار الأسود).

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتميز الهاتف بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، يضم مستشعرا أساسيا من نوع ”Samsung ISOCELL Plus GW1P“ بدقة 64 ميغابكسل مع فتحة عدسة f / 1.89 وتثبيت بصري للصورة (OIS). وتشتمل وحدة الكاميرا أيضا على مستشعر واسع النطاق بدقة 12 ميغابكسل وعدسة أحادية اللون بدقة 2 ميغابكسل. ويحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي للصور مكالمات الفيديو بدقة 16 ميغابكسل بفتحة عدسة f / 2.0.

وحددت شركة ”iQoo“ – المملوك لشركة ”فيفو“ الصينية – سعر هاتفها ”Neo 6“ عند 440 دولارا للإصدار الأساسي (8 رام + 128 غيغابايت مساحة تخزين).

ويأتي الهاتف أيضا بإصدار (8 رام + 256 تخزين) بسعر 471 دولارا، وبإصدار ( 12 رام + 256 تخزين) بسعر 518 دولارا.

وسيتم طرح الهاتف للبيع في الصين اعتبارا من 20 أبريل المقبل بشكل مبدئي، على أن يتم طرحه في وقت لاحق لمزيد من الأسواق.