مم يتكون ومن يمتلكه.. 16 سؤالا تختبر فيها معلوماتك عن القمر

يُعد قمر الأرض خامس أكبر أقمار المجموعة الشمسية، والمكان الوحيد بعد كوكب الأرض الذي تمكّن الإنسان من الوقوف عليه، والجسم الأكبر والأكثر لمعاناً في سماء الأرض ليلاً.

1-كم يبعد القمر عن الأرض؟

يدور القمر حول الأرض على مسافة متوسطة تبلغ 383 ألفا و400 كيلومتر، مما يعني أن الطيران إلى هناك على متن طائرة تجارية سيستغرق أكثر من 17 يوما دون توقف، مداره ليس دائريا تماما، ولكنه يتراوح بين 252 ألفا و225 ألفا و600 كيلومتر.

2-ما هي أهمية القمر؟

يجعل القمر -وهو ألمع وأكبر جسم في سماء الليل- كوكب الأرض أكثر ملاءمة للعيش من خلال تعديل تذبذب كوكبنا الأصلي حول محوره، مما يؤدي إلى مناخ مستقر نسبيا، كما أنه يسبب المد والجزر، مما يخلق إيقاعا يوجه البشر لآلاف السنين.

3-كيف تشكل القمر؟

في وقت مبكر من تكوين النظام الشمسي قبل حوالي 4.5 مليارات سنة كان للعديد من الكواكب الناشئة والكواكب الأولية مدارات متداخلة وغير مستقرة مما جعلها في نطاق الاصطدام.

ويعتقد العلماء أن القمر تشكل خلال هذه الفترة عندما اصطدمت الأرض بجسم بحجم المريخ، ثم التحم الحطام المتبقي من الاصطدام مع بعضه لتكوين القمر.

4-لماذا أطلقوا عليه “القمر”؟

يطلق على قمر الأرض اسم “القمر”، لأن الناس لم يعرفوا أقمارا أخرى حتى اكتشف غاليليو غاليلي 4 أقمار تدور حول المشتري في عام 1610، ويعد قمر الأرض هو خامس أكبر قمر بين أكثر من 190 قمرا تدور حول الكواكب في نظامنا الشمسي.

5-كم مرة هبط الناس على القمر؟

القمر هو المكان الأول خارج الأرض الذي حاول البشر الوصول إليه مع بدء عصر الفضاء في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، وبينما تم إطلاق أكثر من 105 مركبات فضائية آلية لاستكشاف سطح القمر فإن 24 شخصا فقط سافروا إليه من الأرض، مشى منهم 12 شخصا على سطحه، وخلال هذه المهمات جمع رواد الفضاء عينات وأجروا تجارب علمية.

وكانت جميع عمليات الهبوط البشرية الست حتى الآن جزءا من برنامج “أبولو” (Apollo) التابع لناسا، والذي استمر بين عامي 1961 و1972، ومنذ ذلك الحين لم يعد أحد إلى القمر على الرغم من وجود مقترحات متكررة للعودة، وتستعد ناسا الآن لإقامة وجود دائم على سطح القمر.

6-هل يوجد ماء على القمر؟

نظرا لميله فإن بعض أجزاء سطح القمر لا ترى ضوء الشمس أبدا، مما يسمح للجليد المائي بالبقاء في بعض حفر القمر، وعندما مرت المركبة الفضائية الهندية “تشاندرايان-1” (Chandrayaan-1) فوق القطب الشمالي للقمر في عام 2009 وجدت كذلك أن القمر يحتوي على بعض المياه المحبوسة في صخوره.

7-ما هو خسوف القمر؟

أثناء خسوف القمر تأتي الأرض بين الشمس والقمر، مما يحجب ضوء الشمس الساقط على القمر، وهناك نوعان من خسوف القمر، هما الخسوف الكلي والخسوف الجزئي.

8-ماذا ترى على القمر؟

منذ أن نظر البشر الأوائل إلى السماء ورأوا سطح القمر الرمادي المليء بالفوهات أنعش ذلك خيالهم فأبدعوا القصص والحكايات، ثم كتبوا الشعر والغزل، وشبه البعض القمر بوجه إنسان، لذلك تشير القصص إلى وجود “رجل غامض في القمر”.

كما شبه الجائعون حفر القمر بقطع الجبن، وكانوا يحلمون بقمر كامل من منتجات الألبان اللذيذة، لكن هذا لا ينفي أن العديد يرون أرنبا بأذنين طويلتين وغيره من الأشكال.

10-من الذي يملك القمر؟

وضع رواد الفضاء الأميركيون 6 أعلام أميركية على القمر، لكن هذا لا يعني أن دولة معينة تمتلك القمر، ويمنع القانون الدولي الموضوع عام 1967 أي دولة بمفردها من امتلاك الكواكب أو النجوم أو أي أجسام طبيعية أخرى في الفضاء.

11-لماذا يبتعد القمر عن الأرض؟

عندما تشكل قبل حوالي 4.5 مليارات سنة كان القمر أقرب 16 مرة من الأرض، ولاح في الأفق أكبر بنحو 24 مرة، إلا أنه الآن يبتعد تدريجيا، فكل عام يتحرك نحو 4 سنتيمترات أبعد، وهذا سببه وجود قدر ضئيل من الاحتكاك بين الأرض والمد والجزر، مما يؤدي إلى إبطاء دوران كوكبنا، ومع تباطؤ دوران الأرض يزحف القمر بعيدا.

12-لماذا لا نرى الجانب الآخر من القمر؟

يستغرق القمر 27 يوما للدوران حول الأرض و27 يوما للدوران مرة واحدة حول محوره نظرا لأنه يدور حول الأرض بنفس معدل دورانه حول محوره، فهذا يعني أننا نرى دائما نفس الجانب من القمر من موقعنا على الأرض، لذا عليك أن تذهب إلى الفضاء لترى الجانب الآخر.

13-هل يوجد غلاف جوي للقمر؟

اعتقد العلماء لفترة طويلة أنه لا يوجد غلاف جوي للقمر، لكن الدراسات الحديثة أكدت وجود غلاف جوي رقيق للغاية، ولكن بالطبع لا يوجد هواء نتنفسه هناك.

ولا يزال غير معروف من أين يأتي هذا الأمر، ولكن بعض النظريات تشير إلى أن الرياح الشمسية والجسيمات عالية الطاقة تجرد المواد من سطح القمر، ويقترح البعض الآخر أن تبخر المواد السطحية أو حتى النيازك قد يكون السبب، أو أن هناك مزيجا من كل هذه التأثيرات.

14-لماذا يوجد الكثير من الحفر على سطح القمر؟

تم قصف جميع الكواكب والأقمار بالصخور في وقت مبكر من تكوين النظام الشمسي، وقد تركت هذه الاصطدامات آثارا هي عبارة عن فوهات بارزة للعيان، وظلت باقية لعدم وجود طقس على القمر، وبالتالي لا يوجد تآكل فعلي.

15-مم يتكون القمر؟

تماما مثل الأرض، يمكن تقسيم القمر إلى القشرة والوشاح واللب.

ويحتوي القمر في مركزه على قلب حديدي صلب بدرجة حرارة تتراوح بين 1327 و1427 درجة مئوية، ويكون هذا ساخنا بدرجة كافية لإنشاء قلب خارجي من الحديد السائل المصهور، ولكنه ليس ساخنا بدرجة كافية لتدفئة السطح.

16-لماذا لم يعد البشر إلى القمر؟

من العقبات الكبيرة التي تحول دون عودة البشر إلى استكشاف القمر قدرة أي حكومة أو منظمة على تبرير التكلفة التي يتحملها إرسال شخص إلى القمر.

وقد كان ذلك أسهل في عصر التوتر بين القوى العظمى، وفي سباق لإثبات تفوقهما التكنولوجي قدمت الولايات المتحدة وروسيا لبعضهما البعض سببا لتمويل برامج الفضاء.

اليوم، بدون هذا التهديد ستحتاج برامج مماثلة إلى أسباب وجيهة للدفاع عن إنفاق أكثر من 100 مليار دولار، وهو تقدير تم حسابه في عام 2005 بشأن ما قد يلزم لإعادة تشغيل البرامج القمرية التي تركز على الإنسان.