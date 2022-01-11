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منافسة شرسة.. أبرز هواتف العام الجديد

11 - يناير - 2022
هاتف ذكي

هاتف ذكي

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شهدت بداية العام الجديد منافسة شركة في سوق الهواتف الذكية، حيث لاقت العديد من الهواتف اهتماما ملحوظا من قبل المهتمين بالإلكترونيات مطلع هذا العام وسجل بعضها أرقاما ممتازة من حيث المبيعات.

وتبعا للإحصائيات التي أجراها موقع gsmarena الشهير فإن هاتف Samsung Galaxy S21 FEالذي أعلنت عنه سامسونغ مؤخرا احتل المرتبة الأولى من حيث الهواتف التي اهتم بها زوار المواقع الإلكترونية.

هاتف Galaxy S21 FE من سامسونغ

هاتف Galaxy S21 FE من سامسونغ

أما المرتبة الثانية في قائمة الهواتف التي نشرها الموقع فاحتلها هاتف Xiaomi 12 Pro الذي تميز بأداء ممتاز وقدرات تصوير فائقة.

هاتف Xiaomi 12 Pro

هاتف Xiaomi 12 Pro

وجاء هاتف Realme GT2 Pro في المرتبة الثالثة.

هاتف Realme GT2 Pro من ريلمي

هاتف Realme GT2 Pro من ريلمي

وفي المرتبة الرابعة جاء هاتف OnePlus 10 Pro.

هاتف OnePlus 10 Pro

هاتف OnePlus 10 Pro

وفي المرتبة الخامسة جاء هاتف Samsung Galaxy A52s.

هاتف Samsung Galaxy A52s

هاتف Samsung Galaxy A52s

وفي المرتبة السادسة جاء هاتف Xiaomi 12 بنسخته التقليدية.

هاتف Xiaomi 12

هاتف Xiaomi 12

وضمت قائمة الهواتف الأكثرة شهرة لهذا العام أيضا جهاز iPhone 13 Pro Max من آبل، وبعده vivo V23، ومن ثم Redmi Note 11 Pro، وRedmi 10 pro.

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