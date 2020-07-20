منزل صديق للبيئة يشيّد خلال يوم واحد فقط

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لطالما تطلب تشييد المنازل أشهر طويلة وبعضها يأخذ تشييدها أكثر من سنة لتبدو قابلة للسكن بالشكل المطلوب، وغالبا نضطر على السكن في شوارع مكتظة وسط زحمة السيارات وغبار المدن، لكن هل تخيلت أن تسكن في منزل لا يستغرق تشييده سوى يوم واحد وصديق للبيئة في آن معا.

ويعد مشروع ” المنازل الخضراء من أحد المشاريع التي يعمل عليها مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بهدف تحقيق هدف واحد.

الهكسوس أو الملوك الرعاة هم شعوب بدائية وبدوية من أصول مختلفة دخلت مصر من الشرق في فترة ضعف خلال نهاية حكم الدولة الوسطى تقريباً في نهاية حكم الأسرة الرابعة عشر. لم يتفق خبراء التاريخ على أصلهم. ولكن الراجح أن أصلهم هو غرب ووسط آسيا,

ويقول الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار حسن المحمودي أن جميع أبحاث شركة مارلين تركز على كفاءة التكلفة والحفاظ على الطاقة، ونحن ندعم هذا بكل إخلاص لأنه يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.

وستقود التكنولوجيا المستخدمة بالمنازل الخضراء قطاع البناء المستقبلي، في جميع أنحاء العالم، حيث يركز على المواد المستدامة وكفاءة الطاقة بشكل كامل.

وأوضح المحمودي: “نحن نقود نوعاً ثورياً من الإنشاءات، ما سيخلق فرص عمل جديدة”.

مميزات المشروع:

عزل تام عن الظروف المناخية المحيطة، كالصوت والحرارة الشديدة، وغيرها من العوامل البيئية

يوفر المنزل لقاطنيه تقنيات زراعية داخلية توفر االغذاء الطازج يومياً

تقدم المنازل الخضراء بيئة مثالية كمكان للمعيشة

يمكن تشييدها خلال يوم واحد

يدوم لفترات زمنية تفوق المنازل التقليدية

وبينما أن هذه المنازل مثالية للتطبيقات الزراعية، إلا أنها تعتبر مناسبة أيضاً لاستخدامها كمنازل، أو مكاتب، أو حتى منتجعات جميلة. كما يمكن تطوير هياكل خاصة بالطوارئ، مثل المستشفيات، بسبب سرعة بنائها.

بناء منزل خلال يوم واحد

ويتألف نظام “Greenmagic System” من أكثر من 40 لوحة تقنية فريدة، تشبه تماماً مجموعة ألعاب “LEGO”. تجتمع هذه اللوحات معاً لإنشاء منزل أو مكتب بأحجام مختلفة.

ونظراً إلى أن الألواح متينة وخفيفة جداً، فهي لا تحتاج إلى قاعدة أساس عميقة، وإنما بلاطة مسطحة ستقلل من وقت الإعداد والتحضير في موقع الإنشاء.

ويتمثل التحدي الرئيسي في تغيير عقلية الناس حول هذا المفهوم الجديد كلياً. وأوضح المحمودي أن هذه التقنية المتطورة تتطلب بعض الوقت للحصول على موافقات البلدات المحلية.

وتتطلب معظم قوانين البناء استخدام الإسمنت والفولاذ لأي هيكل يتم الموافقة عليه، من أجل الحصول على تصاريح. ولكن، لا تستخدم هياكل البيوت الخضراء أي من الإسمنت أو الفولاذ، وهو يعد بمثابة تحد لتفسير ذلك لسلطات التخطيط المحلية.

وتم الانتهاء من أكثر من 30 مشروع للمنازل الخضراء، في جميع أنحاء العالم، مع أكثر من 4 وحدات مبنية في الإمارات العربية المتحدة، و15 أخرى قيد الإنشاء.

ويذكر أن موقع أبحاث التقنيات المستدامة لـ”مارلين” يركز على تحديد وتطوير طرق مبتكرة لمستقبل مستدام، من خلال التركيز على القضايا الرئيسية، مثل الغذاء والماء والإسكان، مع توفير العديد من الحلول التقنية للاستفادة من الموارد الطبيعية، كأجهزة تحلية المياه بالطاقة الشمسية.