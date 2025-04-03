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منصة آب لافن تتقدم بعرض لشراء جميع أصول تيك توك خارج الصين

4 - أبريل - 2025
منصة التسويق آب لافن

منصة التسويق آب لافن

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قالت منصة التسويق آب لافن اليوم الخميس إنها تقدمت بعرض لشراء أصول تطبيق تيك توك خارج الصين، وذلك قبل انقضاء مهلة في الخامس من أبريل نيسان حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعثور على مشتر غير صيني لتطبيق مقاطع الفيديو القصيرة الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي.

وقالت آب لافن في ملف تنظيمي إن إبداء الاهتمام أولي ولا يمكن ضمان المضي قدما في الصفقة التي تشمل الشركة المالكة للتطبيق.

ويتزايد عدد المتقدمين بعروض لشراء شركة التواصل الاجتماعي لمقاطع الفيديو القصيرة مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة لتيك توك من أجل العثور على مشتر، والتي تنتهي في مطلع الأسبوع المقبل.

وأمازون، وبشكل منفصل، تحالف بقيادة تيم ستوكلي، مؤسس منصة أونلي فانز، أحدث من أعلنوا عن رغبتهم في الاستحواذ على تيك توك.

وأثار مسؤولون أمريكيون مخاوف أمنية بشأن علاقات التطبيق بالصين، وهو ما نفاه تيك توك والشركة المالكة بايت دانس.

وقال ترامب الشهر الماضي إن إدارته على اتصال بأربع مجموعات مختلفة بشأن بيع التطبيق، دون تسميتها.

    المصدر :
  • رويترز

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