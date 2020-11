منصة ألعاب الكترونية سعودية – إماراتية تحاكي الثقافة المحلية

إنجاز خليجي جديد، يحسب لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حيث تم الاتفاق على تطوير منصة ألعاب الكترونية تحاكي الثقافة المحلية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الاثنين، “تم توقيع الاتفاق افتراضيا، بحضور وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نورة الكعبي، وسفير الإمارات لدى السعودية الشيخ شخبوط بن نهيان”.

وتسهم هذه الشراكة في تعزيز التعاون الاقتصادي السعودي – الإماراتي في المجال الرقمي، والاستحواذ على الحصة التي تحتلها المنطقة ككل ومنطقة الخليج في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية.

وقالت الكعبي عقب التوقيع: “أصبحت صناعة الألعاب إحدى الصناعات الإبداعية الناشئة التي تسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات إلى اقتصادات الدول، باعتبارها صناعات مستدامة ذات إمكانات واعدة .. وتمتلك دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ثروةً من المواهب الشابة المبدعة التي ستضيف الكثير إلى مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، وستفتح هذه الشراكة أمام الموهوبين آفـاقًا تأخذ بيدهم إلى صناعة فن الابتكار والإنتاج والتصميم”.

من جانبه، أشاد الشيخ شخبوط بن نهيان بالجهود المبذولة لتوقيع هذه الشراكة والتي أتت تتويجًا للاهتمام المشترك في الصناعات الإبداعية وفي مجال صناعة الألعاب؛ واعتبرها خطوة ملهمة ومحفزة للمبدعين في المملكة ودولة الإمارات.

ويضم فريق “بوس باني” مجموعة من الخبراء المتخصصين في صناعة الألعاب من الدول العربية والعالم، يعملون على تطوير صناعة ألعاب الهواتف الذكية في الوطن العربي.

وتتضمن أعمال “ليمتري” مسلسل فريج ومسلسل “سراج” التعليمي ثلاثي الأبعاد، ومسلسل “مندوس” وهو مسلسل الأطفال الوحيد في الإمارات المُخصص لتراث الإمارات؛ وكذلك برنامج المسابقات الكرتوني “كتاب الألغاز”، والعديد من البرامج الأخرى.

