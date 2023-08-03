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منصة إكس تسعى إلى إنشاء مركز تداول داخل تطبيقها

منذ 12 دقيقة
شعار منصة x

شعار منصة x

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ذكر موقع (سيمافور) الإخباري على الإنترنت نقلا عن مصادر مطلعة ووثائق أن منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، تسعى إلى التعاقد مع إحدى الشركات العملاقة في مجال البيانات المالية لإنشاء مركز تداول داخل التطبيق.

وذكر التقرير أن طلبات لتقديم خطط أُرسلت إلى مزودين كبار لتلك الخدمات في الأسابيع القليلة الماضية لتقديم مقترحات لإضافة محتوى مالي وبيانات أسهم في الوقت الفعلي وخاصيات أخرى.

وأضاف التقرير أن إكس طلبت من المهتمين بتقديم عروض أن يفصحوا عن المبلغ الذي سيخصصونه للمشروع، لكن لم يتضح بعد إن كانت أي شركة قد تقدمت بعرض ولا الشركات المهتمة بالأمر.

ولم ترد إكس بعد على طلب من رويترز للحصول على تعليق. وفي منشور على منصة إكس، قال إيلون ماسك مالك المنصة إنه ليس على دراية بأي عمل يجري في هذا المجال

    المصدر :
  • رويترز

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