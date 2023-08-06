منصة إكس تطلق ميزة جديدة لمستخدمي خدمات بلو

كشفت تقارير تقنية أن منصة إكس ” تويتر سابق”، قد قامت بمنح مستخدمي خدمات بلو المدفوعة، ميزة جديدة مرتبطة بمقاطع الفيديو.

وقالت التقارير إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير وسيلة مريحة للمستخدمين، للاحتفاظ بمقاطع الفيديو التي يرغبون في الحفاظ عليها، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء إلى مواقع وتطبيقات خارجية.

ونقلت تصريحات منسوبة إلى رجل الأعمال إيلون ماسك، مالك منصة إكس، الذي قال إن المشتركين في الخدمة المدفوعة، سيكون بإمكانهم الآن تحميل مقاطع الفيديو المفضلة لديهم مباشرة من المنصة.

وأشار الملياردير الأمريكي إلى أنه هناك شروطاً محددة من أجل استخدام هذه الميزة الجديدة، موضحاً أنه يجب أن يسمح صاحب المحتوى بشكل واضح، بنشر مقاطع الفيديو التي ينشرها على منصة إكس.

وأضاف أنه ينبغي كذلك أن يكون المستخدم مشتركاً في خدمة إكس بلو، وأن يكون لحسابه علامة التوثيق الزرقاء المعروفة، منوهاً إلى أن هذه الميزة سوف تتيح للمستخدمين، النقر على قائمة المساعدة (الـ 3 نقاط الموجودة بجوار المنشور أو الفيديو)، وذلك عندما يكون المقطع في وضع ملء الشاشة.

ولفت رجل الأعمال الشهير إلى أن هذه الميزة متاحة في الوقت الحالي لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر المكتبي والمحمول، مشيراً إلى أنها سوف تتاح قريباً لمستخدمي الهواتف الذكية.