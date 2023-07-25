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منصة رين تعتزم استهداف مديري الأصول في الإمارات

منذ ساعتين
منصة رين

منصة رين

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قالت منصة تداول العملات المشفرة في الشرق الأوسط رين، الثلاثاء، إن وحدتها في أبوظبي حصلت على ترخيص لتشغيل خدمة للوساطة في الأصول الافتراضية وحفظها للعملاء في الإمارات.

وقالت رين التي مقرها البحرين، والمدعومة من كوينبيس، إن وحدتها المتمركزة في سوق أبوظبي العالمي، المنطقة المالية الحرة، ستوفر الآن للعملاء من المؤسسات وبعض العملاء الأفراد في الإمارات القدرة على شراء الأصول الافتراضية وبيعها وتخزينها.

وقال الشريك المؤسس فيها يحيى بدوي في مقابلة اليوم إن رين ستكون قادرة أيضا على فتح حساب مصرفي في الإمارات والسماح للعملاء في البلاد بتمويل حساباتهم الخاصة عند استخدام شبكة الدفع المحلية.

وأضاف أن شركات إدارة الأصول المحلية كانت مترددة في العمل مع شركات العملات المشفرة بدون ترخيص محلي، وأنهم سيشعرون الآن بمزيد من الارتياح بعد حصولها على موافقة الجهات التنظيمية.

وقال “يمكننا جذب المزيد من الطلب من المستثمرين من المؤسسات باستخدام هذا الترخيص”.

تأسست رين في 2017 على أيدي بدوي وثلاثة آخرين، وتلقت دعما من شركة رأس المال المخاطر في وادي السيليكون كلاينر بيركنز ومن كوينبيس فنتشرز.

وجمعت 110 ملايين دولار العام الماضي في جولة تمويل من الفئة ب قيمت الشركة عند 500 مليون دولار. وقالت رين، ولها وحدتان مسجلتان في البحرين وتركيا، إنها ستستخدم تلك المبالغ في التوسع الإقليمي.

وتحاول الإمارات جذب بعض من أكبر شركات العملات المشفرة في العالم.

كما تحاول تطوير التنظيمات الخاصة بالأصول الافتراضية لجذب أشكال جديدة من الأعمال مع احتدام المنافسة الاقتصادية في منطقة الخليج.

وتتمركز في البلاد باينانس أكبر منصة في العالم في هذا المجال. ومن المتوقع أن تبدأ جيميناي، وهي منصة أخرى، العمل هناك قريبا.

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