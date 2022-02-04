منصة يوتيوب تحذف حسابات رسمية لهاتين الدولتين!!

اتخذت شركة يوتيوب إجراء مفاجئا بحق الحسابات الرسمية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا في جنوب شرقي أوكرانيا.

وقات الشركة الأمريكية فجر اليوم الجمعة بحذف حسابات كل من وزارة الإعلام والقوات الشعبية في جمهورية دونيتسك، ومركز لوغانسك الإعلامي، وشركة التلفزيون والإذاعة والقوات الشعبية في جمهورية لوغانسك.

ويبلغ “يوتيوب” حاليا رواده لدى محاولتهم دخول الحسابات المذكورة بأن “الصفحة غير متوفرة”.

وذكر رئيس تحرير مركز لوغانسك الإعلامي، سيرغي ميشكوفوي، أن حذف حساب المركز جاء دون أي إبلاغ أو توضيح، لافتا إلى أن إدارة المركز بعثت رسالة إلى “يوتيوب” للاطلاع على دوافع هذا الإجراء.

وأعلنت القوات الشعبية في جمهورية لوغانسك لاحقا عن شطب حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك” الأمريكي أيضا.

كما أفادت قناة “112 أوكرانيا” الخاصة بأن “يوتيوب” حذف الليلة الماضية عددا من الحسابات جرى عبرها بث قنوات أوكرانية مستقلة مثل UkrLive و”القناة المستقلة الأولى” اللتين سبق أن فرضت عليهما حكومة كييف عقوبات.

وذكرت “112 أوكرانيا” أن القنوات التي طالها هذا الإجراء تواصل بثها عبر حسابات أخرى في “يوتيوب”.