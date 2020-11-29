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منظومة للذكاء الاصطناعي من غوغل تساعد في تأليف الأبيات الشعرية

منذ 41 دقيقة
شعار غوغل

غوغل

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أفاد الموقع الإلكتروني “فيز دوت أورج” المتخصص في التكنولوجيا بأن شركة غوغل الأمريكية العملاقة لخدمات الإنترنت طورت منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي يمكنها أن تساعد في تأليف الأبيات الشعرية، حيث قامت بتغذية المنظومة التي تحمل اسم “فيرس باي فيرس” أي “بيت بعد بيت” بعشرات الآلاف من الأشعار والأبيات التي نظمها أعظم شعراء العالم، حتى أصبح بمقدورها تأليف الأبيات الشعرية مع مراعاة قواعد النحو والإملاء.

ومن أجل الاستفادة من المنظومة الجديدة، يقوم مستخدم البرنامج بكتابة أول بيت من القصيدة بمفرده ثم يختار من بين أسماء 22 شاعرا شهيرا مسجلين على البرنامج، فتقوم المنظومة باقتراح أبيات شعرية من تأليفها حسب أسلوب الشاعر الذي تم اختياره.

ومن بين الشعراء المسجلين على المنظومة إيميلي ديكسون وروبرت فروست وبول لورانس دونبار وإدجار آلان بو.

وتتيح المنظومة الجديدة للمستخدم إمكانية اختيار الشكل الشعري المراد اتباعه في التأليف مثل الشعر الرباعي أو الشعر الحر وغير ذلك، وكذلك اختيار القافية المراد الالتزام بها.

ونقل “فيز دوت أورج” عن ديف يوثوس المهندس بشركة جوجل قوله إنه “تم تدريب المنظومة بحيث يمكنها أن تفهم معنى الأبيات التي تمت كتابتها، على مستوى اللفظ، بحيث يمكنها أن تختار أفضل الأبيات التي تتناسب مع البيت السابق”.

وأضاف أنه “حتى في حالة تناول موضوع غير شائع في الشعر الكلاسيكي، سوف تبذل المنظومة أقصى جهدها من أجل تقديم اقتراحات تتلائم مع الموضوع الجديد”.

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