منها أمازون وغوغل … أرباح خرافية حققتها هذه التطبيقات بسبب كورونا

مصائب قوم عند قوم فوائد، المقولة الرسمية التي تلخص حال العديد من المواقع والتطبيقات على الإنترنت خلال جائحة كورونا، فبينما انهارت اقتصادات الدول إلى جانب انهيار القطاع الطبي حتى في اهم دول العالم، استطاعت تطبيقات لا تتعدى مساحتها الهاتف، أن تحقق أرباحا طائلة مستفيدة من الأزمة العالمية.

وكشفت أحدث الإحصائيات أن عمالقة التكنولوجيا الأربعة، ”أمازون“ و“فيسبوك“ و“غوغل“ و“أبل“، جمعوا أرباحا ”فلكية“ بلغت 37 مليار دولار خلال وباء كورونا.

وأعلنت الشركات الأربعة الأرباح الربع سنوية يوم أمس الخميس، التي أظهرت أنهم حققوا مبيعات تبلغ 230 مليار دولار بين شهري تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر الماضي، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وارتفعت أرباح ”أمازون“ إلى 6.3 مليار دولار؛ فيما انخفضت أرباح ”أبل“ إلى 12.7 مليار دولار؛ كما ارتفعت أرباح ”غوغل“ إلى 11.25 مليار دولار؛ وارتفعت أيضا مبيعات ”فيسبوك“ إلى 7.84 مليار دولار.

ويوم أمس الخميس، قالت ”أمازون“ إن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 37% خلال الربع الثالث لتصل إلى رقم قياسي بلغ 96.2 مليار دولار، مما حقق أرباحا بلغت 6.3 مليار دولار، أي ما يقرب من 3 أضعاف أرباحها عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقال نيل سوندرز من شركة الأبحاث ”GlobalData“: ”لا شك في أن نتائج أمازون الأخيرة تظهر أنها لا تزال بين أكبر الفائزين من الاضطرابات الناجمة عن الوباء“.

وهبطت قيمة أسهم شركة ”أبل“ مع تسجيل الشركة ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 1% إلى 64.7 مليار دولار، وانخفضت أرباحها بنسبة 7% إلى 12.7 مليار دولار.

وتتناقض الأرقام بشكل صارخ مع أرباح العديد من الشركات التقليدية، التي دمرتها أزمة ”كوفيد-19″، والتي أدت لتدفق المستهلكين إلى الإنترنت لشراء السلع ولجوئهم للعمل من المنزل.