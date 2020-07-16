منها بايدن وأوباما.. تويتر توقف حسابات رسمية بعد موجة اختراقات

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تعرضت حسابات عدد من كبار السياسيين ورجال الأعمال ومشاهير على تويتر للاختراق، مما دفع شركة تويتر إلى إيقافها .

وتصدر كل من المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ونجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان والملياردير إيلون ماسك ومغني الراب الأمريكي الشهير كاني ويست قائمة الحسابات التي تعرضت للاختراق.

ولم يتضح إذا كان كل أصحاب الحسابات الرسمية قد تأثروا بالاختراق، لكن إن حدث هذا فسيكون له تأثير كبير على المنصة ومستخدميها.

ومن بين أصحاب الحسابات الرسمية مشاهير وصحفيون ووكالات أنباء إضافة إلى حكومات وسياسيين ورؤساء دول وخدمات طوارئ.

ولم تقدم تويتر توضيحا لكنها قالت في بيان إن المستخدمين: “قد لا يتمكنون من إرسال تغريدات أو تغيير كلمات المرور بينما نعكف على مراجعة هذا الحادث والتعامل معه”.

ويشير نطاق المشكلة غير المألوف إلى أن المخترقين ربما تسللوا على مستوى النظام ككل وليس من خلال حسابات فردية.

ورغم أن اختراق حسابات أمر غير نادر الحدوث، فقد فوجئ الخبراء بنطاق الواقعة ومستوى التنسيق فيها.

وقال بعض الخبراء إنه من المرجح أن المخترقين تسللوا إلى البنية التحتية الداخلية لتويتر.

ومن بين حسابات المشاهير الآخرين التي تأثرت حساباتهم جيف بيزوس مؤسس أمازون ورجل الأعمال وارن بافيت وكذلك بيل جيتس المؤسس المشارك لمايكروسوفت وحسابات شركتي أوبر وأبل.

وطلبت الحسابات تبرعات عبر العملة الرقمية (بيتكوين)، وأمهل بعض هذه التغريدات المزوّرة، التي ما لبث أصحاب الحسابات المستهدفة بعملية القرصنة أن حذفوها، كلّ متابع لهذه الحسابات 30 دقيقة لكي يرسل إلى عنوان محدد مبلغاً بعملة البيتكوين ليحصل مقابلها على ضعف هذا المبلغ.

وما إن شاع خبر هذه القرصنة حتى هوى سهم تويتر بنسبة 4% في التعاملات الإلكترونية في وول ستريت بعد إغلاق جلسة التداولات.

وحسب تقرير نشرته في مايو/أيار الماضي، حققت تويتر إيرادات إجمالية بلغت 808 ملايين دولار؛ فيما بلغ عدد المستخدمين 166 مليونا.