منها غلق البلوتوث.. 10 طرق لحماية حاسوبك من الاختراق

كثيرا ما يقع مستخدمي الكمبيوتر ضحية لعمليات الاختراق، سواء بقصد سرقة بيانات الجهاز أو المطالبة بالمال مقابل فك شفرة الاختراق، التجسس أو القرصنة، وخلال المقال التالي نستعرض لكم بعض الطرق التي يمكنكم خلالها التصدي لمحاولات الاختراق.

استعرض موقع ” businessnewsdaily” أكثر من طريقة يمكنك خلالها حماية جهازك بكل سهولة من عمليات الاختراق، نكشفها تفصيليا خلال السطور التالية:

تفعيل جدار الحماية – Firewall

تتضمن أغلب أنظمة التشغيل في Windows و macOS ميزة الـFirewall وهي برامج مصممة لحماية معلومات الجهاز الشخصية عن العالم الخارجي، وتمنع بدورها أي عملية اختراق وتنبهك لأي محاولات اقتحام.

برنامج مكافحة الفيروسات

هناك العديد من البرامج التي تحمي الحاسوب من عمليات القرصنة والاختراق مثل Bitdefender, Panda Free Antivirus, Malwarebytes and Avast، بدورها تعمل على اكتشاف التهديدات وقت حدوثها.

استخدم كلمات مرور معقدة

النصيحة الأساسية والأكثر انتشارا، إذا أردت حماية بياناتك عليك باستخدام كلمات مرور صعبة الوصول والاكتشاف، ويفضل الابتعاد عن البيانات الشخصية مثل أعياد الميلاد، الأسماء، واستخدم كلمة مرور تتكون من 8 أحرف على الأقل وتشمل الأرقام والأحرف الكبيرة والصغيرة ورموز الكمبيوتر.

تجاهل البريد العشوائي

لا تقع في مصيدة رسائل البريد الإلكتروني الواردة من جهات غير معروفة، كونها أبرز وسائل التصيد.

غلق جهاز الحاسوب

أغلب الأفراد لا يقومون بغلق الجهاز عقب الاستخدام، وبالتالي يزيد هذا الأمر من فرص التعرض لعمليات الاختراق.

تفعيل two-factor authentication.

تتيح تلك الميزة إمكانية تعزيز الأمن لدى جهازك، كونها تتطلب منك كتابة رمز رقمي، يتم إرساله إلى هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.

ابتعد عن استخدام WIfI الأماكن العامة

استخدام واي فاي الأماكن العامة، يجعلك فريسة سهلة أمام فرص قرصنة الكمبيوتر.

غلق البلوتوث

يؤدي استمرار تشغيل البلوتوث الخاص بك، لإتاحة الفرصة أمام قراصنة الكمبيوتر.

استعن برمز مرور قوي

ابتعد عن استخدام الرموز سهلة الاكتشاف، بدلا من ذلك اختر رمزا مكون من 6 أرقام عشوائية.

إيقاف ميزة الإكمال التلقائي

ميزة توقع الكلمات أو الجمل التلقائية رغم أنها تختصر بعض الوقت عليك، إلا أنها تحتفظ ببعض المعلومات الهامة مثل بريدك الإلكتروني وعنوانك البريدي ورقم هاتفك وغيرها من المعلومات المهمة للمحتالين.