منها لعبة Demon’s Souls … هذه أفضل ألعاب بلاي ستيشن 5 خلال عام 2020

يتطلع الجيل التالي من منصة الألعاب (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5 التي أطلقتها الشركة في شهر نوفمبر السابق إلى تكرار نجاح بلاي ستيشن 4 التي تحتوي على مكتبة ألعاب مميزة .

يتمتع الطراز الجديد بميزة رائعة وهي إتاحة الوصول إلى مكتبة الألعاب بشكل مباشر عبر خدمة (PlayStation Plus)، التي تمنح اللاعبين إمكانية الوصول إلى ألعاب PS4 الناجحة مباشرة في جهاز PS5، لذا إذا كنت تخطط لشراء منصة الألعاب (بلاي ستيشن 5) الجديدة وتتطلع إلى لعب أحدث الألعاب، فإن شركة سوني لديها الكثير لتقدمه لك.

ومن أجل تسهيل المهمة لك سنذكر لك في هذه القائمة افضل الألعاب المتوفرة حاليًا في منصة PS5 حتى تعرف دائما ما ستلعبه بعد شراء الجهاز:

1- لعبة Spider-Man: Miles Morales:

غيرت لعبة (Spider-Man) من شركة (Marvel) قواعد اللعبة بالنسبة لألعاب الأبطال الخارقين في عام 2018، حيث قدمت اللعبة رسوميات مبهرة وميزات رائعة للاعبين، وبالنظر إلى نجاحها فليس من المستغرب أن نراها تتصدر قائمة شركة سوني في حدث إطلاق الألعاب الخاص بمنصة الألعاب (بلاي ستيشن 5).

وكما يوحي اسم اللعبة، سيتحكم اللاعبون في شخصية (مايلز موراليس) بدلاً من (بيتر باركر) هذه المرة، وفي حين أن طريقة اللعب الأساسية لم تتغير، إلا أن اللعبة مليئة بالميزات والقدرات الجديدة وردود الفعل اللمسية بفضل وحدة التحكم الجديدة (DualSense).

تتوفر لعبة Spider-Man: Miles Morales في موقع أمازون السعودية بسعر 219 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

2- لعبة Assassin’s Creed Valhalla:

عادةً عندما تُطلق منصة ألعاب جديدة، يبحث اللاعبون خاصة المخضرمون عن أكبر الألعاب التي يمكنهم العثور عليها لدفع تجربة استخدامهم للمنصة الجديدة إلى أقصى حد، ومن ثم نجد أن لعبة (Assassin’s Creed Valhalla) هي بالضبط من هذا النوع من الألعاب.

حيث تعتبر من أكبر الألعاب التي تقدمها شركة (Ubisoft) وأكثرها تميزًا ضمن ألعاب العالم المفتوح حتى الآن، ومن المؤكد أنها ستبهر اللاعبين بشكل كبير، حيث تتمتع اللعبة بكل ما يمكن القيام به للحصول على الإثارة ، مثل: المداهمات وبناء المستوطنات ومعارك الفايكنج الدموية وغير ذلك الكثير.

تتوفر لعبة Assassin’s Creed Valhalla في موقع أمازون السعودية بسعر 269 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

3- لعبة Demon’s Souls:

هذه اللعبة من تطوير شركة (FromSoftware) اليابانية، ويتميز الإصدار الخاص بمنصة (PlayStation 5) بالمزيد من الرسومات المبهرة والقصة المثيرة، مما يبدد المخاوف التي ابدأها الكثير من اللاعبين من أن اللعبة لم تتقدم كثيرًا خلال العقد الماضي.

ومع أن الإصدار الجديد لا يزال يبدو صعبًا نوعًا ما عند لعبه، لكنه يجلب بعض التعديلات الجديدة المميزة، مثل: إضافة عناصر وأسلحة ودروع جديدة، ووجود وضع صور جديد يسمح للاعبين بالاستفادة بشكل أفضل من التعزيز الرسومي الهائل للعبة.

تتوفر لعبة Demon’s Souls متوفرة في أمازون السعودية بسعر 296 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

4- لعبة Astro’s Playroom:

تتنوع ألعاب منصة (بلاي ستيشن 5) من الألعاب الحربية إلى الألعاب الرياضية، ولكن لعبة (Astro’s Playroom) تبدو مختلفة نوعًا ما، حيث إن الهدف من لعبها بشكل أساسي هي إظهار كيفية عمل ميزات ردود الفعل اللمسية في الألعاب و المشغلات التكيفية في وحدة التحكم الجديدة (DualSense).

وبصورة عامة تعتبر اللعبة مغامرة قصيرة جدًا، والهدف من نشرها إلى حد ما هي أن تكون عرضًا لميزات وحدة التحكم الجديدة بدلًا من لعبة مكتملة الأركان، لكن يجب عليك أن لا تفوت متعة لعبها، لا سيما إلى أنك ستحصل عليها مجانًا عند شراء منصة (بلاي ستيشن 5) الجديدة.

5- لعبة Immortals Fenyx Rising:

في حين أن اللعبة ليست معروفة بشكل كبير لدى الكثير من اللاعبين، إلا أنها يمكن اعتبارها من أكثر ألعاب شركة (Ubisoft) إثارة منذ سنوات، حيث تدور اللعبة حول تقمص شخصية مغامرة يونانية تقوم باستكشاف العوالم المفتوحة لحل الألغاز المختلفة وهزيمة الأساطير اليونانية الشهيرة.

وتقدم اللعبة مكافآت متعددة، تشمل: سيف الأخيل، وأجنحة دايدلس، حيث يمكنك استخدامها في القتال مع الوحوش الأسطورية اليونانية الشهيرة، مثل: (سايكلوبس) و (ميدوسا) في معارك مثيرة في الهواء وعلى الأرض، وبشكل عام تعتبر لعبة مرحة ونابضة بالحياة تستخدم الأساطير اليونانية بشكل مرعب لخلق تجربة مسلية لعشاق ألعاب العالم المفتوح.

تتوفر لعبة Immortals Fenyx Rising متوفرة في أمازون السعودية بسعر 269 ريالًا سعوديًا، بالإضافة إلى الشحن المجاني.