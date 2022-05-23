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منها واتساب وانستغرام.. أكبر 7 صفقات استحواذ في تاريخ فيسبوك

23 - مايو - 2022
فيسبوك

فيسبوك

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صفقات قياسية قامت بها شركة فيسبوك الشهيرة للاستحواذ على شركات أخرى تخدم خطة تطورها.

ونستعرض في هذا التقرير أغلى صفقات الاستحواذ التي قامت بها شركة فيسبوك “ميتا” حاليا عبر تاريخها تملكت من خلالها شركات أخرى.

تأتي في المركز السابع، صفقة استحواذ شركة فيسبوك على شركة Redkix التي تمت بقيمة 100 مليون دولار.

ثم في المركز السادس، تأتي صفقة استحواذ شركة فيسبوك على شركة Giphy التي تمت بقيمة 400 مليون دولار، وفق “ساكسيس ستوري”.

ثم في المركز الخامس، تأتي صفقة استحواذ شركة فيسبوك على شركة LiveRail التي تمت بقيمة تصل لـ 500 مليون دولار.

ثم في المركز الرابع، تأتي صفقة استحواذ شركة فيسبوك على شركة CTRL-Labs التي تمت بقيمة تصل لـ 1 مليار دولار.

ثم في المركز الثالث، تأتي صفقة استحواذ شركة فيسبوك على شركة Instagram التي تمت بقيمة 1 مليار دولار.

ثم في المركز الثاني، تأتي صفقة استحواذ شركة فيسبوك على شركة Oculus VR التي تمت بقيمة 2 مليار دولار.

ثم في المركز الأول، تأتي صفقة استحواذ شركة فيسبوك على شركة واتساب التي تمت بقيمة 19 مليار دولار.

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