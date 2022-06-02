من أثرياء العالم.. من هم المليارديرات الخمسة الذين لا يملكون عملات رقمية؟

منذ مطلع عام 2020 وحتى اليوم، تبوأ سوق العملات الرقمية حديث المحللين ومغامرات المستثمرين، بشكل لم تعرفه السوق من قبل، نظراً للطفرة القوية التي شهدتها هذه العملات مع بداية إجراءات الإغلاق العام في معظم دول العالم.

ورغم التقلبات التي أصابت هذه العملات، فلا يزال الجدل بين حيتان املال وأثرياء العالم، حول جدوى ونجاح الاستثمار في هذا السوق الذي يعتمد على تقنية التشفير الرقمي.

ووفقاً لموقع “البوابة”، فقد كان هناك عدد من المليارديرات الذين أعلنوا أنهم لا يمتلكون أي عملة رقمية قائلين أن سعرها متقلب للغاية، وواصفين إياها بالاحتيال الذي يفترس المستثمرين الساذجين، وما إلى ذلك.

1. بيل غيتس

لم يخف رجل الأعمال ورجل الأعمال والملياردير المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت والذي يحتل المرتبة الرابعة في مؤشر بلومبيرغ، قلقه من العملات الرقمية ولا سيما البيتكوين. حيث صرح في مقابلة له مع بلومبيرغ في فبراير 2021 أنه سئم من هوس البيتكوين، خاصة وأن قيمة العملة الرقمية هذه قد تتأثر بأي شيء مثل تغريدة الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك.

نقل عن غيتس قوله: “يمتلك إيلون الكثير من المال، لذلك لا يشعر بالقلق من أن عملة البيتكوين سترتفع أو تنخفض بشكل عشوائي … أعتقد أن الناس الذين قد تأثروا بهذا الهوس قد لا يملكون الكثير من المال، لذلك أنا لست متفائلًا بشأن البيتكوين”.

وأضاف: “إذا كان لديك أموال أقل مما يملك إيلون، فعليك الانتباه على الأرجح.”

2. وارن بافيت

في حال كان موقف جيتس قد فاجأ أيًا منكم، فموقف وارين بافيت ليس مستغربًا. بوفيت الذي يحتل حاليًا المركز الخامس في مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، هو رئيس مجلس الإدارة وأكبر مساهم في شركة Berkshire Hathaway، الشركة الاستثمارية التي تنمو قيمتها السوقية بنسبة 20٪ سنويًا في المتوسط منذ عام 1965. انتهز وارين بافيت كل فرصة للتعبير عن كرهه للعملة الرقمية حيث يطلق على البيتكوين “سم الفئران” وحذر المستثمرين من شرائها. يواصل القول إن العملات الرقمية ليست “أصلًا منتجًا وأنه لن يشتري عملة البيتكوين بالكامل حتى مقابل 25 دولارًا”. كما قال ” سواء ارتفعت أو انخفضت في العام المقبل الشيء الوحيد الذي أنا متأكد منه تمامًا هو أن البيتكوين لا ينتج أي شيء “.

3. جيمي ديمون

منذ عام 2005 ، شغل جيمي ديمون منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان تشيس، أكبر البنوك الأمريكية الأربعة الكبرى. بينما صرح بأنه ليس معجبًا بالعملات الرقمية ووصف عملة البيتكوين بأنها “خدعة احتيالية ستنفجر في النهاية” وأنها “لا قيمة لها”، يرى ديمون استثماراً في التكنولوجيا التي تدعمها، وهي تقنية البلوك تشين.

4. تشارلي مونجر

ربما اشتهر مونجر بكونه الرجل الأيمن لوارن بافيت، وهو نائب رئيس مجلس إدارة شركة Berkshire Hathaway. فإن المستثمر الملياردير ورجل الأعمال والمحامي العقاري السابق، تمامًا مثل بوفيت، لم يخف معارضته وأعلن أنه متشكك جدًا بشأن عملة البيتكوين والعملات الرقمية قائلاً إن البيتكوين غبية جداً “لأنها من المحتمل جدًا أن يصل سعرها إلى الصفر”. كما وانتقد الطبيعة السلبية لعملة البيتكوين، وحذر المستثمرين أيضًا من وضع مدخراتهم التقاعدية في عملة البيتكوين.

5.جيف بيزوس

يعتبر جيف بيزوس ثاني أغنى شخص على وجه الأرض، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي والرئيس والمدير التنفيذي السابق لشركة أمازون. تم تداول الكثير من الشائعات التي ادعت أن عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت قد نشر إعلانًا عن وظيفة للعملات الرقمية والبلوك تشين، مما يشير بوضوح إلى أن الشركة تمهد الطريق لقبولها. أدت هذه الاشاعات إلى تكهنات بأن بيزوس لديه محفظة غنية بالعملات الرقمية. ومع ذلك، نفى الملياردير أي شائعات عن امتلاك أي عملات رقمية ودحض أيضًا أي خطط لشركة أمازون لقبول البيتكوين أو أي عملة رقمية أخرى.