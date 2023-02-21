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من أفضل الهواتف القابلة للطي.. Oppo تطلق هاتف Find N2 Flip

منذ 11 دقيقة
هاتف أوبو الجديد القابل للطي

هاتف أوبو الجديد القابل للطي

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كشفت شركة Oppo بشكل رسمي عن هاتفها الجديد Find N2 Flip الذي صنف من بين أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي حتى الآن.

ويأتي الهاتف بهيكل بأبعاد (166/75.2/7.5) ملم، ووزنه 191غ، وهو محمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

وحصل الجهاز على شاشة أساسية مرنة من نوع Foldable AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقتها (2520/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1600 شمعة/م تقريبا.

والمميز في الهاتف أيضا هو حصوله على شاشة إضافية خارجية من نوع AMOLED بمقاس 3.26 بوصة، دقة عرضها (720/382) بيكسل.

ويعمل هذا الهاتف بنظام Android 13، ومعالج Mediatek Dimensity 9000+، ومعالج رسوميات Mali-G710 MC10، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

والكاميرا الأساسية له أتت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

وزودته Oppo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ووماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4300 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 44 واطا.

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