من أميركا إلى إندونيسيا.. فيسبوك وغوغل بصدد مشروع عالمي لمدّ خط إنترنت تحت البحر

تخطط شركتا فيسبوك وغوغل، لمد كابلين ضخمين تحت سطح البحر لربط أميركا الشمالية وسنغافورة وإندونيسيا، لتعزيز قدرة الإنترنت في تلك المناطق، مع تزايد استخدام الهواتف الذكية حسبما نقل موقع “فوربس”.

وأوضحت فيسبوك الأميركية، انّها ستستثمر في كلا الكابلين المعروفين بـ Echo و Bifrost، بينما تستثمر غوغل في إيكو فقط، ومن المفترض أن تزيد الكابلات التى ستمتد عبر المحيط الهادئ، من سعة البيانات في تلك المناطق بنسبة 70 ٪ وتحسن موثوقية الإنترنت، خصوصا في جنوب شرق آسيا، والتي تعتبر موطن متزايد لمستخدي الهواتف الذكية.

واعتبر نائب رئيس استثمارات في فيسبوك، كيفن سلفادوري، ومدير استثمار الشبكة نيكو روهريش في منشور مشترك: “نحن ملتزمون بتوفير إنترنت أسرع لمزيد من الأشخاص، وفخورون بالإعلان عن شراكة جديدة مع شركاء إقليميين وعالميين رائدين لبناء كابلين جديدين تحت سطح البحر، من شأنه توفير اتصالات حيوية جديدة بين منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأميركا الشمالية.

وسيتم بناء كابل إيكو بالشراكة مع غوغل وشركة XL Axiata للاتصالات السلكية واللاسلكية الإندونيسية، ومن المفترض أن تكتمل بحلول عام 2023.

يٌنفذ بيفروست فيسبوك بالشراكة مع Telin، وهي شركة تابعة لشركة Telkom الإندونيسية ، والتكتل السنغافوري Keppel من المقرر أن يكتمل الكابل بحلول عام 2024.

تحتاج مشروعات مد الكابلات إلى موافقة الجهات التنظيمية، وتعتبر إندونيسيا أحد أكبر خمسة أسواق لشركة فيسبوك على مستوى العالم.

تتصل الغالبية العظمى من سكان إندونيسيا البالغ عددهم 270 مليون نسمة، بالإنترنت من خلال الهواتف الذكية بنسبة 73%، وتظل مساحات شاسعة من البلاد بدون أي اتصال بالإنترنت، وفقًا لمسح أجرته جمعية مزودي الإنترنت الإندونيسية لعام 2020.

واجه مشروع PLCN، الذي مولته شركتا فيسبوك وغوغل، وكان من المخطط أن يبلغ طوله 12800 كيلومتر، لربط أميركا وهونغ كونغ والفيليبين بشبكة مماثلة مقاومة ورفض من الحكومة الأميركية، واعتبرت وزارة العدل الأميركية المشروع مهددا الأمن القومي للبلاد، ومن الممكن أن يكشف تدفقات البيانات العالمية للصين.

أعلنت شركة فيسبوك، في العام الماضي، عن خطط لبناء كابل بطول 37000 كيلومتر، تحت سطح البحر حول إفريقيا لتزويده بوصول أفضل للإنترنت.

تعمل شركة غوغل الأميركية على كابل تحت الماء يسمى Equiano ، والذي يهدف إلى ربط إفريقيا بأوروبا، كما تعمل الشركة العملاقة على توفير الإنترنت من خلال وحدة معروفه باسم لوون Loon، والتي تصنع بالونات عالية الارتفاع توفر إنترنت بخاصية الـ 4G للمجتمعات الريفية، وأعلنت مؤخرًا عن توسيع تلك الخطة لتشمل دولة موزامبيق.

كان لدى فيسبوك في السابق خططًا لإرسال الإنترنت إلى المناطق النائية باستخدام طائرات بدون طيار تعمل بالطاقة الشمسية، ولم يكتمل المشروع حيث أغلقت شركة أكويلا المنفذة للمشروع في عام 2018.