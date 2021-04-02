الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

من أميركا إلى إندونيسيا.. فيسبوك وغوغل بصدد مشروع عالمي لمدّ خط إنترنت تحت البحر

2 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 2 - أبريل - 2021 10:41 صباحًا
فيسبوك وغوغل

فيسبوك وغوغل

A A A
طباعة المقال

تخطط شركتا فيسبوك وغوغل، لمد كابلين ضخمين تحت سطح البحر لربط أميركا الشمالية وسنغافورة وإندونيسيا، لتعزيز قدرة الإنترنت في تلك المناطق، مع تزايد استخدام الهواتف الذكية حسبما نقل موقع “فوربس”.

وأوضحت فيسبوك الأميركية، انّها ستستثمر في كلا الكابلين المعروفين بـ Echo و Bifrost، بينما تستثمر غوغل في إيكو فقط، ومن المفترض أن تزيد الكابلات التى ستمتد عبر المحيط الهادئ، من سعة البيانات في تلك المناطق بنسبة 70 ٪ وتحسن موثوقية الإنترنت، خصوصا في جنوب شرق آسيا، والتي تعتبر موطن متزايد لمستخدي الهواتف الذكية.

واعتبر نائب رئيس استثمارات في فيسبوك، كيفن سلفادوري، ومدير استثمار الشبكة نيكو روهريش في منشور مشترك: “نحن ملتزمون بتوفير إنترنت أسرع لمزيد من الأشخاص، وفخورون بالإعلان عن شراكة جديدة مع شركاء إقليميين وعالميين رائدين لبناء كابلين جديدين تحت سطح البحر، من شأنه توفير اتصالات حيوية جديدة بين منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأميركا الشمالية.

وسيتم بناء كابل إيكو بالشراكة مع غوغل وشركة XL Axiata للاتصالات السلكية واللاسلكية الإندونيسية، ومن المفترض أن تكتمل بحلول عام 2023.
يٌنفذ بيفروست فيسبوك بالشراكة مع Telin، وهي شركة تابعة لشركة Telkom الإندونيسية ، والتكتل السنغافوري Keppel من المقرر أن يكتمل الكابل بحلول عام 2024.

تحتاج مشروعات مد الكابلات إلى موافقة الجهات التنظيمية، وتعتبر إندونيسيا أحد أكبر خمسة أسواق لشركة فيسبوك على مستوى العالم.
تتصل الغالبية العظمى من سكان إندونيسيا البالغ عددهم 270 مليون نسمة، بالإنترنت من خلال الهواتف الذكية بنسبة 73%، وتظل مساحات شاسعة من البلاد بدون أي اتصال بالإنترنت، وفقًا لمسح أجرته جمعية مزودي الإنترنت الإندونيسية لعام 2020.

واجه مشروع PLCN، الذي مولته شركتا فيسبوك وغوغل، وكان من المخطط أن يبلغ طوله 12800 كيلومتر، لربط أميركا وهونغ كونغ والفيليبين بشبكة مماثلة مقاومة ورفض من الحكومة الأميركية، واعتبرت وزارة العدل الأميركية المشروع مهددا الأمن القومي للبلاد، ومن الممكن أن يكشف تدفقات البيانات العالمية للصين.

أعلنت شركة فيسبوك، في العام الماضي، عن خطط لبناء كابل بطول 37000 كيلومتر، تحت سطح البحر حول إفريقيا لتزويده بوصول أفضل للإنترنت.
تعمل شركة غوغل الأميركية على كابل تحت الماء يسمى Equiano ، والذي يهدف إلى ربط إفريقيا بأوروبا، كما تعمل الشركة العملاقة على توفير الإنترنت من خلال وحدة معروفه باسم لوون Loon، والتي تصنع بالونات عالية الارتفاع توفر إنترنت بخاصية الـ 4G للمجتمعات الريفية، وأعلنت مؤخرًا عن توسيع تلك الخطة لتشمل دولة موزامبيق.

كان لدى فيسبوك في السابق خططًا لإرسال الإنترنت إلى المناطق النائية باستخدام طائرات بدون طيار تعمل بالطاقة الشمسية، ولم يكتمل المشروع حيث أغلقت شركة أكويلا المنفذة للمشروع في عام 2018.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    البحر
    يقضي ساعة بنفَسٍ واحد فقط... اكتشاف قرش فريد من نوعه
    البحر الأبيض المتوسط
    ارتفاع حرارة البحر الأبيض المتوسط تهدد بظواهر قاسية
    قنديل بحر
    عمره 557 مليون عام.. اكتشاف بصمات أقدم قنديل بحر على الأرض

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نوح زعيتر
    توقيف نجل نوح زعيتر في جونية.. اليكم التفاصيل
    الخبز لبنان
    إنفراجة في ​أزمة الخبز​.. وهكذا سيكون سعر الربطة
    سقوط "حطام الصاروخ الصيني"
    بعد طول انتظار.. فيديو يوثق لحظة سقوط "حطام الصاروخ الصيني"