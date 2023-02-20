من جديد.. إيلون ماسك يثير الجدل بشأن مستقبل تسلا

كثيرة هي التغريدات المثيرة للجدل التي نشرها إيلون ماسك على تويتر في الفترة الأخيرة، كانت أحدثهم تغريدة كشف بها عن آماله المستقبلية لتسلا.

وبحسب موقع “بيزنس إنسايدر”، قال ماسك في تغريدة جديدة له، أنه يريد أن تصبح شركة تسلا أكبر مصنع للسيارات على الإطلاق، ليس فقط ضمن فئة السيارات الكهربائية.

وأوضح ماسك عن هدفه بالتحديد مع ذكر الرقم الذي يتطلع لتحقيقه كمعدل تصنيع سنوي، يجعل من خلاله شركة تسلا أضخم مصنع للسيارات على وجه الأرض.

وبحلول عام 2030، يتمنى ماسك أن يصل معدل التصنيع السنوي لتسلا لـ 20 مليون سيارة سنويا، مع العلم بأن هذا الرقم يمثل حجم معدل التصنيع السنوي لكل من تويوتا وفولكسفاجن – أكبر شركات السيارات في العالم من حيث التصنيع – مجتمعين.

وكالعادة، فتحت تغريدة ماسك المثيرة للجدل أبواب النقاش التي انخرط بها الخبراء الذين حرصوا على الرد على آماله المستقبلية، وكان منها “جيف سكوستر”، رئيس قسم بيانات السيارات في موقع الإحصائيات العالمي GlobalData.

وفي تعليق له نقله “بيزنس إنسايدر”، قال “جيف”، إنه بالنظر إلى أن فولكسفاجن وتويوتا تصنعان 20 مليون سيارة سنويا، فإنه في العام الماضي، بلغ معدل التصنيع الإجمالي لتسلا مع نهاية 2022، حوالي 1.3 مليون سيارة، هذه الفجوة في معدلات التصنيع، تجعل من أحلام ماسك بتحقيق هذا المعدل التصنيعي مجرد وهم على حد وصف الخبير من GlobalData.