الأثنين 29 رجب 1444 ﻫ - 20 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

من جديد.. إيلون ماسك يثير الجدل بشأن مستقبل تسلا

منذ ساعة واحدة
إيلون ماسك

إيلون ماسك

A A A
طباعة المقال

كثيرة هي التغريدات المثيرة للجدل التي نشرها إيلون ماسك على تويتر في الفترة الأخيرة، كانت أحدثهم تغريدة كشف بها عن آماله المستقبلية لتسلا.

وبحسب موقع “بيزنس إنسايدر”، قال ماسك في تغريدة جديدة له، أنه يريد أن تصبح شركة تسلا أكبر مصنع للسيارات على الإطلاق، ليس فقط ضمن فئة السيارات الكهربائية.

وأوضح ماسك عن هدفه بالتحديد مع ذكر الرقم الذي يتطلع لتحقيقه كمعدل تصنيع سنوي، يجعل من خلاله شركة تسلا أضخم مصنع للسيارات على وجه الأرض.

وبحلول عام 2030، يتمنى ماسك أن يصل معدل التصنيع السنوي لتسلا لـ 20 مليون سيارة سنويا، مع العلم بأن هذا الرقم يمثل حجم معدل التصنيع السنوي لكل من تويوتا وفولكسفاجن – أكبر شركات السيارات في العالم من حيث التصنيع – مجتمعين.

وكالعادة، فتحت تغريدة ماسك المثيرة للجدل أبواب النقاش التي انخرط بها الخبراء الذين حرصوا على الرد على آماله المستقبلية، وكان منها “جيف سكوستر”، رئيس قسم بيانات السيارات في موقع الإحصائيات العالمي GlobalData.

وفي تعليق له نقله “بيزنس إنسايدر”، قال “جيف”، إنه بالنظر إلى أن فولكسفاجن وتويوتا تصنعان 20 مليون سيارة سنويا، فإنه في العام الماضي، بلغ معدل التصنيع الإجمالي لتسلا مع نهاية 2022، حوالي 1.3 مليون سيارة، هذه الفجوة في معدلات التصنيع، تجعل من أحلام ماسك بتحقيق هذا المعدل التصنيعي مجرد وهم على حد وصف الخبير من GlobalData.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    بيتكوين وإيثريوم
    أداء باهت في سوق الكريبتو.. بيتكوين تتراجع
    تغير المناخ
    16 منطقة صينية على قائمة المناطق الأكثر عرضة لخطر تغير المناخ
    ميتافيرس
    مغامرة ميتافيرس تكبد ميتا خسائر بالمليارات

    الأكثر قراءة

    حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
    رياض سلامة "بقّ البحصة".. هذا سبب ارتفاع الدولار!
    حسن نصرالله
    انت سيد الانهيارات.. ارحل يا حسن!
    حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة
    بالأرقام.. رياض سلامه يكشف حجم احتياطيات لبنان من الدولار والذهب