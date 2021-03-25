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من جديد.. عطل تقني يحرم مستخدمي "فيسبوك" من حساباتهم لبعض الوقت

25 - مارس - 2021
شعار تطبيق فيسبوك

شعار تطبيق فيسبوك

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عانى عدد كبير من مستخدمي موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، صباح الخميس 25 من توقف حساباتهم في مناطق متفرقة من العالم. ورصد موقع “داون ديتكتور” المتخصص بتعطل مواقع الإنترنت، تعرض “فيسبوك” لعطل استمر قرابة نصف ساعة تقريبا في عدد من دول العالم.

وتسبب العطل في معاناة 34% من مستخدمي فيسبوك من عدم القدرة على تسجيل الدخول إلى حساباتهم، كما توقفت حسابات 33% من المستخدمين عن العمل بصورة كاملة.

وعانى كذلك 31% من مستخدمي “فيسبوك” من تعطل شريط الأخبار الخاص بهم.

ولم تصدر شركة “فيسبوك” أي بيانات للتعليق على هذا العطل، ولكن عاد الموقع للعمل بصورة طبيعية بعد قرابة نصف ساعة من التعطل تقريبا.

وكان فيسبوك وواتسآب وإنستغرام قد تعرضوا قبل أيام تقريبا لعطل مماثل استمر قرابة الـ45 دقيقة.

وأوضحت “فيسبوك” في بيان لها أنه “في وقت سابق من اليوم، تسببت مشكلة فنية في صعوبة وصول المستخدمين إلى بعض خدمات “فيسبوك”، لقد حللنا هذه المشكلة للجميع، ونعتذر عن أي إزعاج”، بحسب موقع “ذا فيرج”.

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