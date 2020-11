من جديد… عملية احتيال على “واتسآب” تحظر حسابك

يستهدف مجرمو الإنترنت مرة أخرى تطبيق “واتسآب” بخدعة تحظر دخول المستخدمين إلى حساباتهم، بالإضافة إلى اختراق الرسائل الخاصة وقائمة جهات الاتصال والصور ومقاطع الفيديو، التي قد يستخدمها القراصنة بعد ذلك لاستهداف المزيد من المستخدمين. ويستخدم هذا الاحتيال الجديد تقنية قديمة شوهدت سابقا.

وعادة ما يتلقى الذين تم خداعهم رسالة على هواتفهم يبدو أنها جاءت من صديق أو جهة اتصال محفوظة بالفعل على هاتفك (ولكن يجب تحذيرك – تُرسل هذه الرسائل النصية من الأشخاص الذين تعرضوا بالفعل للقرصنة بواسطة عملية الاحتيال، حيث يستخدم المتسللون قائمة جهات الاتصال لمحاولة إغراء المزيد من الأشخاص للوقوع فريسة لعملية الاحتيال).

وبمجرد أن يعرف المتسللون أنك على استعداد للرد، يستهدفون هاتفك ويحاولون الوصول إلى حساب الدردشة الخاص بك عبر رقم التعريف الشخصي لأمان “واتسآب”.

Here's how I got hacked on WhatsApp. Hoping this helps you avoid the same experience! pic.twitter.com/Nwuww0sLvP

— Jeremy Vine (@theJeremyVine) November 13, 2020